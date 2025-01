Elisa Isoardi è single, nessun fidanzato dopo Matteo Salvini

Elisa Isoardi è una delle più popolari conduttrici televisive: da La prova del cuoco a Linea Verde e Unomattina, è entrata nelle case degli italiani diventando un volto di punta della Rai e al timone di format storici. Oltre alla carriera professionale, la conduttrice ha fatto parlare di sé anche sul fronte sentimentale, finendo al centro del gossip soprattutto per la sua storica e chiacchierata relazione con Matteo Salvini. Al fianco del leader della Lega dal 2014, si è poi lasciata nel 2018 e, da quel momento, non ha più avuto nessuno al suo fianco.

Ma cosa sappiamo della vita privata oggi? Elisa Isoardi ha un fidanzato? Ebbene, lei stessa in un’intervista al settimanale Gente dello scorso anno ha confermato di essere single: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare“. Parlando del suo status sentimentale, ha anche spiegato le difficoltà di trovare quello giusto: “Solo uomini completi, risolti, che non entrano in competizione. E questo mix è difficile da trovare. Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto”.

Elisa Isoardi e la mancata maternità: “Ho scelto di non sposarmi e non avere figli“

Elisa Isoardi dunque si professa single: il suo obiettivo è infatti quello di confermarsi e realizzarsi professionalmente, per questo al momento preferisce rimanere sola e anche l’ipotesi maternità è alquanto remota. In un’intervista rilasciata a Libero, parlando dell’assenza di figli nella sua vita, ha così commentato questa scelta: “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia”.

Raccontando la sua storia personale e il suo sogno di emanciparsi personalmente e professionalmente, sogno inseguito sin da giovane, la conduttrice ha ammesso: “La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo”.

