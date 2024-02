Elisa Isoardi, nuovo programma in Rai?/ Show tutto suo su Raiuno nella prossima stagione tv

Elisa Isoardi, presto un programma tutto suo

Elisa Isoardi tornerà presto ad avere un programma tutto suo. E’ questa l’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo sul numero del settimanale Oggi in edicola da giovedì 29 febbraio. Elisa Isoardi, dopo la chiusura de La prova del cuoco, trasmissione che aveva ereditato da Antonella Clerici che è tornata ad essere la padrona della cucina di Raiuno con la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, si è tuffata in diverse esperienze. Dopo essere stata una concorrente di Ballando con le stelle prima e dell’Isola dei Famosi poi, è tornata sulla Rai, in particolare su Raidue con il programma “Vorrei dirti che”.

In questa stagione televisiva, invece, è impegnata con il programma Linea Verde Life in onda su Raiuno e con il quale gira le varie città italiane. Nella prossima stagione televisiva, tuttavia, come riporta Alberto Dandolo su Oggi, la Isoardi dovrebbe condurre nuovamente un programma di punta sulla rete ammiraglia della Rai.

Elisa Isoardi e un nuovo programma su Raiuno

Nella prossima stagione televisiva, come scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Elisa Isoardi tornerà “sulla prima rete di Viale Mazzini con un programma di primo piano cucito su misura per lei e in cui tratterà temi a lei cari (salute, natura, benessere e alimentazione” si legge su Oggi.

Molto amata dal pubblico, dopo aver girato tutta Italia condividendo tantissimo dei suoi viaggi sul suo profilo Instagram, la Isoardi, nella prossima stagione, ripartirà con un programma tutto nuovo. Per il momento, tuttavia, non si conosce l’eventuale collocazione.

