Elisa Isoardi, perché è andata in clinica?/ Fan in pensiero per lei “ma è solo un piccolo check”

Da una clinica specializzata in ossigeno-ozono, dove è andata per un piccolo check e per rifiatare dopo i tanti impegni ravvicinati dell’ultimo periodo, Elisa Isoardi riflette sul suo futuro in Rai e attende progetti lavorativi stimolanti da riprendere probabilmente dopo l’estate. La conduttrice ha fatto un buon lavoro nella tv di Stato e ora le parti stanno ragionando su alcune novità da introdurre nel palinsesto. Secondo alcuni rumors, il suo nome è destinato a prendere sempre più spazio, anche considerando gli addii eccellenti all’interno della tv pubblica.

Al momento, tuttavia, nessuna novità concreta in vista, così Elisa può approfittarne per staccare la spina e proseguire il suo periodo di riflessione. “Ma buongiorno! Piccolo check in clinica dopo tante corse su e giù per l’Italia”, ha subito precisato la conduttrice, rispondendo a chi le chiedeva come mai si trovasse in clinica.

Elisa Isoardi in clinica spaventa i fan, la conduttrice rassicura tutti sui social

Elisa Isoardi, dunque, si conferma attivissima sui social e sempre pronta a dialogare coi suoi fan, che la seguono affettuosamente. D’altronde, per la conduttrice, i social sono lo strumento ideale per costruire e consolidare il rapporto col pubblico. “Questo per me è il modo per condividere col pubblico la mia quotidianità e di interagire con loro a livello immediato”, ha ribadito in un’intervista a Libero, confidando però di preferire la sua amata televisione.

“La TV vivrà per sempre perché è la prima compagnia degli italiani. Probabilmente a 60 anni io stessa mi vedo, più che col telefonino in mano, sul divano a guardare Rai Uno”, ha detto la Isoardi. Ora però vuole pensare un po’ al suo benessere, come dimostra la visita in clinica dopo i tanti impegni ravvicinati.

