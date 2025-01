Elisa Isoardi, chi è carriera televisiva: dagli esordi a La prova del cuoco

Conduttrice e showgirl del piccolo schermo, Elisa Isoardi è nata a Cuneo nel 1982 ma, prima di affacciarsi al mondo televisivo, ha avviato una breve carriera come modella e studiato recitazione a Roma. La sua vocazione televisiva l’ha portata a debuttare come inviata a Guarda che luna nel 2005, mentre nel 2007 arriva una delle prime importanti conduzioni televisive, affiancando Massimo Giletti al timone del Festival di Castrocaro.

Elisa Isoardi, ‘incidente’ a Natale: “Le feste che non ti aspetti…”/ Costretta a chiamare i vigili del fuoco!

Una svolta significativa della sua carriera televisiva arriva nel 2008, quando le viene affidata la conduzione de La prova del cuoco su Rai 1 in sostituzione di Antonella Clerici, in quel periodo impegnata nella gravidanza. Elisa Isoardi ricoprì tale ruolo fino al 2010, quando subentrò nuovamente la Clerici, e anche tra il 2018 e il 2020, nelle ultime edizioni del popolare cooking show prima della sua chiusura definitiva. Di mezzo ci sono state le conduzioni di celebri format come Linea verde e Unomattina; negli ultimi anni, inoltre, è stata concorrente di Ballando con le stelle nel 2020 e naufraga all’Isola dei famosi nel 2021.

Elisa Isoardi confessione choc: "Mi torturo di critiche"/ "Fidanzato? Dopo Matteo Salvini è difficile"

Malattia Elisa Isoardi: il tumore alle corde vocali e la scoperta in tv

Ma la vita ha messo a dura prova Elisa Isoardi soprattutto sul fronte personale: in un’intervista rilasciata a DiPiù, infatti, confessò di aver avuto un tumore diversi anni fa. La conduttrice parlando della malattia rivelò: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”.

La scoperta della malattia avvenne casualmente in tv, durante una puntata di Unomattina, quando fu ospite un noto otorinolaringoiatra che elencò i sintomi tipici del tumore alle corde vocali, e lei stessa si rivide in quella situazione: “Io sono impallidita e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria”. Il tumore alla fine risultò benigno e, dopo l’intervento, la conduttrice si sottopose ad un lungo periodo riabilitativo alla voce, sino alla completa guarigione.

Elisa Isoardi confessa: "Ho rifiutato un programma su Rai2: ecco quale e perché"/ Retroscena clamoroso