Elisa Isoardi/ “Quarantena da single con mia zia di 87 anni”

«La mia quarantena va bene, nel senso che siamo tutti molto ligi: io ho un cagnolino che porto a spasso due volte al giorno, se non una visto che è un cane piccolo e non ha grandi esigenze»: così Elisa Isoardi nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora. La conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo di emergenza coronavirus ed ha smentito le voci sul fidanzamento con Alessandro Di Paolo: «Sono da mia zia in questo momento e faccio dirette con i cuochi tutti i giorni. Lei era da sola, ha 87 anni e i nostri anziani sono il nostro patrimonio: oggi sono ghettizzati. Sono a Roma e non mi sposto da qua, spero che si torni a una nuova forma, un po’ più snella, de La prova del cuoco». Nessuna storia dopo l’amore con Matteo Salvini, ma come procede il lavoro da casa? «Lavoro di più di quando vado in diretta: in un programma televisivo c’è una redazione che lavora, qui invece le dirette… Faccio una diretta alle 12 tutti i giorni, mentre tre giorni a settimana faccio l’aperitivo-chat, che è nato per caso».

ELISA ISOARDI ED IL RITORNO DE LA PROVA DEL CUOCO

Elisa Isoardi ha poi aggiunto: «Stando in casa, mi manca la vita ma cerco di farla su un’altra piattaforma, che è l’unico mezzo per rimanere uniti. Mia zia è in casa da due mesi e mezzo, ieri sera ha “scapocciato” perché il morale va giù, non si esce di casa… Lei è fortunata ad avere a me, pensiamo alle persone anziane che sono a casa da sole». Poi sul ritorno sul piccolo schermo: «La prova del cuoco potrebbe tornare a maggio in forma diversa, più snella e con dei collegamenti: siamo stati tra i primi a fermarci perché i cuochi arrivavano cuochi da tutta Italia. In teoria possiamo fare ciò che facciamo a casa molto meglio che in uno studio televisivo. Non vedo l’ora, anche e soprattutto per i miei cuochi che ne hanno bisogno». Infine, una battuta sulla fase 2: «Dovrebbe essere una fase di riapertura a scaglioni, non ho paura: bisogna affrontare queste cose giorno dopo giorno, rispettando gli altri».



