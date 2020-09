Elisa Isoardi: “Raimondo Todaro? Si vedrà dopo Ballando”/ “L’amore manca e non…”

Elisa Isoardi è pronta a scendere nuovamente sulla pista di Ballando con le stelle 2020 durante la terza puntata. Dopo aver ballato da sola, la conduttrice ha ritrovato Raimondo Todaro che, dopo essere stato operato di appendicite, ieri è tornato ad affiancare la Isoardi anche se, naturalmente, non potrà ballare come è solito fare. Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, in queste settimane, è nato un beel feeling che non è passato inosservato agli addetti ai lavori. A Ballando con le stelle 2020 sono nate tante coppie, ma in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edizola dal 30 settembre, la conduttrice esclude l’inizio di una storia d’amore almeno per ora. “Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”, ha spiegato.

ELISA ISOARDI E LE FRECCIATINE SU MATTEO SALVINI

Dopo ogni esibizione sulla pista di Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi non riceve solo giudizi sul proprio talento ballerino, ma anche commenti sulla sua storia d’amore, finita ormai da tempo, con Matteo Salvini. Di fronte alle battute di Selvaggia Lucarelli, la conduttrice che tornerà presto a condurre un programma dedicato alla medicina, non si scompone. “Io sono il totale della mia storia. Il negazionismo non è una buona bandiera. Signore e signori io sono questa, con ciò che mi porto dietro e a testa alta”, afferma sulle pagine di Chi. Nell’intervista rilasciata al magazine di Alfonso Signorini, infine, la Isoardi mette in chiaro la natura del suo rapporto con Antonella Clerici. “Lunedì l’ho guardata e le ho scritto in bocca al lupo come ha fatto lei con me con Ballando” – afferma. “I nostri nomi sono stati spesso associati come se fossimo in concorrenza, ma entrambe sappiamo bene che io non ho preso il posto di nessuno, non ho questo potere e se lo avessi non sarebbe neanche bello lavorare”, aggiunge.



