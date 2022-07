Elisa Isoardi supera l’anno senza lavoro in tv/ “Devo dire grazie a 3 colleghe..”

Elisa Isoardi si racconta dopo un anno di pausa dalla tv

Dopo la chiusura de La prova del cuoco, Elisa Isoardi si è messa in gioco partecipando come concorrente a L’isola dei famosi e poi a Ballando con le stelle, per poi subire un anno di pausa dalla tv, in quanto è rimasta estromessa dai palinsesti senza avere alcun ruolo in programma per lei, nel piccolo schermo. Una pausa dalla tv che Elisa Isoardi non avrebbe voluto, ma che è capitata per il volere dei vertici dei programmi tv e che le ha dato modo di capire diverse cose di sé, così come lei fa sapere in un’intervista concessa a Di più: “È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto. Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose”.

La presentatrice, durante i mesi della sua lontananza dalla tv, ha riscoperto il valore della sua famiglia, riavvicinandosi ai suoi familiari, dopo che all’età di 16 anni ha lasciato Caraglio, il paesino in provincia di Cuneo, per trasferirsi a Roma, città dove lei ha inseguito il suo sogno di lavorare nel mondo dell’intrattenimento.

Una volta ritrovatasi lontana dalla tv, Elisa Isoardi ha inoltre vissuto sulla sua pelle il valore della solidarietà femminile e l’aiuto di 3 colleghe, che le sono state vicine nel momento del suo anno di assenza dai palinsesti tv: “Devo dire grazie a Milly Carlucci: Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier, che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In. Grazie infine a Bianca Berlinguer, che mi ha ospitato più volte a Cartabianca”.

Complice anche il supporto delle 3 amiche colleghe tv, Elisa Isoardi è pronta a segnare il suo rientro nel piccolo schermo, al timone di un format tutto suo e in partenza su Rai Due, ovvero Vorrei dirti che.











