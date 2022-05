Elisa Isoardi torna in tv/ Il ruolo inedito dopo La prova del cuoco

Dopo Ballando con le stelle, arriva la svolta per Elisa Isoardi in tv?

A distanza di 2 anni dalla dipartita de La prova del cuoco, format su Rai 1, Elisa isoardi è pronta a tornare al ruolo di conduttrice tv per un nuovo format.

Ebbene sì, stando all’indiscrezione del momento lanciata da Dagospia, portale web diretto da Roberto Dagostino, dopo la rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, Elisa Isoardi sarebbe pronta a tornare da timoniera per la tv pubblica di Viale Mazzini. È previsto nel dettaglio un passaggio da Rai Uno da Rai 2 per l’ex timoniera de La prova del cuoco, che dopo aver disatteso le aspettative sugli ascolti TV del cooking-format – che ha chiuso i battenti per flop auditel come ripreso dalla fonte – ha debuttato nel ruolo di concorrente ballerina a Ballando con le stelle 2021, al fianco di Raimondo Todaro, e a L’isola dei famosi 2021 come naufraga.

Ma quale progetto è previsto in tv per Elisa Isoardi? A quanto pare ad attendere l’ex lady Salvini è il ruolo di timoniera per un nuovo titolo di format su Rai due, per l’intrattenimento della domenica pomeriggio, un progetto che darebbe battaglia in termini di gara di ascolti tv alla tv di Maria De Filippi (Canale 5) e Mara Venier (Rai 1).

Il nuovo progetto Rai pensato per Elisa Isoardi

Nel dettaglio, secondo l’indiscrezione lanciata dalla fonte beninformata, casa Rai avrebbe pensato ad un format senza diretta e non da studio, bensì on the road. Un format quindi del tutto nuovo, che andrebbe in onda dopo l’appuntamento delle 14 con Il Provinciale di Federico Quaranta.

Che quindi Elisa Isoardi sia destinata a tornare a coprire il ruolo di primadonna in Rai, dopp lo sbarco “tradimento” in Honduras, al format Mediaset de L’isola dei famosi 2021, ai danni della Rai? Staremo a vedere quali sorti attenderanno Elisa Isoardi nei prossimi mesi.

