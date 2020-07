Elisa Isoardi “Volevano distruggermi”/ “Piango ancora per La Prova del cuoco”

Elisa Isoardi torna a parlare di un’esperienza di certo per lei non felice: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ci sono riusciti”. A Oggi la conduttrice ha spiegato: “La Prova del Cuoco? Piango ancora se ripenso alla fantastica squadra con cui ho lavorato“. Poi però è arrivata la paura di non poter proseguire la sua avventura in Rai: “Chiamiamolo pure strizza, certo ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora difficile me l’ha fatta passare. Stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla collocazione. Io non mollavo però e gli scrivevo messaggi informativi su quello che stavo facendo“. La donna aggiunge che sono state per lei due settimane di terrore in cui non sapeva cosa l’aspettava per il futuro.

Elisa Isoardi, conduttrice pronta a una nuova avventura

Elisa Isoardi per due anni ha sostituito Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, fino alla decisione della Rai di cancellare lo storico format andato in onda per venti anni. Ora per l’ex fidanzata di Matteo Salvini inizia una nuova avventura, infatti da settembre condurrà Check Up. Il format sarà dedicato a benessere, medicina e salute che sono temi molto delicati ma di competenza della conduttrice che ha dimostrato più volte di essere decisamente duttile nel suo ruolo professionale. Dopo aver partecipato nel 2000 a Miss Italia la donna ha iniziato a condurre programmi di diverso genere da Guarda che luna dove era solo inviata a Italia che Vai fino a manifestazioni come il Festival di Castrocaro o Miss Italia nel mondo. Vedremo come se la caverà con Check up.



