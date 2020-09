Elisa Maino: diva a Venezia, ma cade dalla barca/ La 17enne si rialza, sorride e…

Elisa Maino, a soli 17 anni, è arrivata a Venezia. Sul red carpet della Mostra del Cinema 2020, hanno sfilato tantissime star del web come Giulia De Lellis che non ha nascosto l’acne. Nelle scorse ore, a Venezia, è arrivata anche Elisa Maino che, su Instagram, ai suoi 2,5 milioni di followers ha raccontato la sua avventura. Quello della 17enne in Laguna è stato un vero e proprio arrivo da diva. La Maino, infatti, ha sfoggiato un look total black, occhiali da sole e capelli raccolti. Tutto perfetto se non fosse per uno scivolone che ha rovinato il suo arrivo in grande stile. Elisa, infatti, probabilmente a causa dei tacchi che indossava, ha perso l’equilibricio ritrovando per terra. I fotografi lì presenti non si sono lasciati scappare l’occasione immortalando il momento che ha immediatamente fatto il giro del web.

ELISA MAINO, LA REAZIONE DOPO LA CADUTA

Nonostante la caduta, Elisa Maino non si è persa d’animo. La 17enne webstar, infatti, si è rialzata tornando a sfoggiare non solo i tacchi, ma anche il sorriso con cui ha conquistato tutti i suoi fans. Esorcizzata la paura per lo scivolone che, fortunatamente, non le ha lasciato lacuna conseguenza, la Maino, dopo un abbraccio con quello che, probabilmente è il suo assistente e che l’ha aiutata a rialzarsi, è tornata a posare per i fotografi in tutto il suo splendore. Su Instagram, poi, ha pubblicato la foto dell’outfit scelto per l’arrivo a Venezia scrivendo: “Venezia ci siamo!!!! Sono felicissima di partecipare alla Mostra del Cinema”. Una piccola disavventura che non ha comunque rovinato la splendida avventura che sta vivendo la 17enne.



Elisa Maino cade dalla barca a Venezia pic.twitter.com/bRvrwQjhZm — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 11, 2020





