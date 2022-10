Elisa Maino: “Io vittima di bullismo”/ “Sono single, ma con Diego Lazzari…”

Elisa Maino: “La mia giornata tipo senza set fotografico”

Sulle pagine di Grazia, Elisa Maino si racconta. La giovane, una delle influencer più seguite al mondo, è ormai un vero e proprio brand con un team alle spalle, eppure resta una ragazza molto semplice e genuina: “Se non sono in viaggio o impegnata su set fotografici, di solito mi sveglio alle otto e vado a fare una passeggiata con il mio cane, Chloe, una Golden retriever. Rientro a casa verso le nove e mezza, leggo un po’, sistemo casa. Il pomeriggio, invece, è dedicato al lavoro, alla creazione di contenuti per i social, alle riunioni e così via. Fino alle sei del pomeriggio sto con il mio team”.

Amici 22: Mattia, tra dolore e forza, pensa a Christian/"Ogni cosa mi ricorda di te"

A lavorare nel suo team sono cinque persone: “Faccio parte di un’agenzia in cui ci sono una trentina di persone più altrettanti creator. Ma nella mia squadra sono in cinque: chi si occupa dei libri, chi della parte moda, chi della tv. Una piccola impresa? Assolutamente. Anche perché l’etichetta dell’influencer dopo un po’ comincia a starti stretta. Il mio obiettivo è costruire qualcosa anche fuori dai social. Creare un mio marchio di moda o di beauty, qualcosa che mi rispecchi al 100 per cento. Nell’abbigliamento mi piacerebbe collaborare con la mia mamma, mentre del make-up me ne occuperei io. Lei praticamente non si trucca“.

“Depressione: troppi stigma e ignoranza”/ Baldini: “In Italia 3.5 milioni di casi”

Elisa Maino: “Mia madre la mia musa ispiratrice”

Elisa Maino, nonostante ora sullo schermo sembri molto sicura di sé, in passato ha sofferto di bullismo. “In prima media. Avevo l’acne, mi vergognavo e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. È stato il primo momento difficile della mia vita. Mi sentivo sbagliata, volevo nascondermi. Per fortuna la mia famiglia, i miei nonni mi hanno aiutata”. Allora i social ancora non facevano parte della sua vita: “Mio fratello Omar aveva un canale su YouTube in cui parlava di videogiochi. È stato lui a insegnarmi a fare i video. Siamo molto legati anche perché ci completiamo: io sono espansiva, Omar è introverso”.

Stefania Sandrelli: "A 17 anni provarono ad abusare di me"/ "Mi ha riempita di botte"

Elisa ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia. La madre, come racconta, è stata la sua musa ispiratrice: “Mi ha mostrato che non c’è differenza fra donne e uomini. È geometra e ha lavorato in un mondo dominato dai maschi. Ma, anche se a volte è stata discriminata, ha avuto la forza di affermarsi”. I suoi genitori, ai quali la giovane influencer è molto legata, si sono sposati da pochissimo: “Ci tenevano che noi figli fossimo grandi e potessimo vivere appieno quel giorno. Si sono sposati in Comune, eravamo solo noi quattro e io ho pianto tutto il tempo. La loro è una bellissima storia d’amore. Quando ero piccola, le mie ami- che che avevano genitori separati mi dicevano: “Non sai quanto sei fortunata””. L’esempio dei genitori porta Elisa Maino ad avere “aspettative altissime”, come ha spiegato lei stessa, da una relazione. In passato la giovane è stata legata a Diego Lazzari: “Adesso sono sola. Ma abbiamo tuttora un bel rapporto di amicizia. Ci vogliamo bene. Forse abbiamo sbagliato a condividere così tanto la nostra relazione. E, comunque, si cresce, si cambia”.

Elisa Maino e la lotta all’anoressia

Qualche anno fa, Elisa ha dovuto fare i conti con un disturbo dell’alimentazione, come racconta su Grazia: “Era la fine del 2019. Per circa sei mesi mi sono inflitta una dieta durissima. All’inizio, quando ho perso qualche chilo, i miei hanno pensato che fosse solo un po’ di stress per la scuola. Poi si sono resi conto che non mangiavo e sono intervenuti. Il fatto è che ci tenevo tanto a quello che facevo, volevo piacere alle persone ed ero molto giovane. Purtroppo, in tanti soffrono di disturbi alimentari fra le ragazze e i ragazzi. Certi canoni di perfezione non aiutano, ma le cose stanno cambiando”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA