Elisa, nuovo singolo con gli Imagine Dragons/ Foto: “come potevo dire di no?

Elisa non si ferma più. Dopo il duetto con Carl Brave su “Vivere tutte le vite”, di cui è stato appena pubblicato il videoclip ufficiale, Elisa torna sulla scena musicale con un nuovo singolo sulle cui note duetta con gli Imagine Dragons. Ad annunciarlo è stata la stessa Toffoli che non ha nascosto la felicità per la grande occasione che le è stata offerta. Considerata una delle voci italiane più belle in circolazione, Elisa sta conquistando anche la ribalta internazionale dopo anni di duro lavoro. Il brano con gli Imagine Dragos debutterà giovedì 20 giugno e i fans non vedono l’ora di ascotarlo, sicuri che sarà l’ennesimo successo della propria beniamina.

ELISA, DUETTO CON GLI IMAGINE DRAGON: ANNUNCIO SU INSTAGRAM

“Gli Imagine Dragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone Birds. Bella sorpresa inaspettata e impegnativa visto che ho registrato di notte” – scrive Elisa spiegando di aver accettato la proposta mentre era ancora in tour. “Ma come potevo dire di no??? Dopo che io e i La Rua abbiamo dimostrato amore eterno verso gli Imagine ma sopratutto verso la loro incredibile Radioactive pogando ad Amici come se non ci fosse un domani??? Non potevo. Se doveva fà. Altrimenti facevo ‘a cornice e invece vojo fà er quadro”, conclude la cantante che ha poi ricevuto i complimenti non solo dei fans, ma anche di amici e colleghi come Emma, Veronica Peparini, Giorgio Pasotti, Giorgia e Mahmood.







