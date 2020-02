Elisa o Sara, chi è la fidanzata di Zaniolo?/ Le love story del calciatore della Roma

Elisa o Sara? Chi è la fidanzata di Nicolò Zaniolo? Il calciatore della Roma è fuori per infortunio, dopo la rottura del legamento crociato nella sfida contro la Juventus, ma si continua a parlare di lui dal punto di vista dell’amore. Da un anno si parlava di Sara Scaperrotta al suo fianco, giovane studentessa di Scienze della moda che sui social network si era fatta notare per il suo fisico esplosivo. A Il Tempo la ragazza aveva parlato di un amore che andava a gonfie vele e che i due si erano già confrontati sulla possibilità in futuro di sposarsi. Un amore che era diventato virale anche sui social network, con diversi fan pronti ad aprire addirittura delle fanpage sulla coppia. Ora però la situazione sembra essere cambiata visto che Zaniolo ha posato sui social network insieme a un’atra ragazza.

Elisa o Sara, chi è la fidanzata di Zaniolo? La nuova voce

Il gossip non si ferma per Nicolò Zaniolo che sembra avere una nuova fidanzata. Se finora avevamo sempre sentito parlare di Sara Scaperrotta ora si fa importante il nome di Elisa Visari. La giovane attrice, nel cast di Gli anni più belli di Gabriele Muccino, è stata vista accanto al calciatore della Roma in numerose foto apparse sui social network. Per molti lei sarebbe la nuova fiamma del ragazzo, ma dall’altra parte l’opinione pubblica si divide e da Roma fanno sapere che Nicolò sia ancora al fianco dell’amata Sara. Cosa accadrà? Al momento il calciatore non conferma né smentisce, quello che sembra assai evidente che due splendide ragazze continuano ad affollare i suoi profili social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA