Elisa “Secondo posto a Sanremo 2022? Una mia vittoria non sarebbe stata giusta”/ La confessione spiazz

Elisa è tra i protagonisti dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmesso dalla splendida cornice dell’Arena di Verona in prima serata su Rai1. L’evento, che festeggia la grande musicale italiana, premia gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti nell’ultimo anno con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Tra questi non poteva non esserci Elisa, indiscussa protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022 dove ha conquistato critica e pubblico con il brano “O forse mai più”. Alla fine però la cantautrice di Monfalcone ha dovuto accontentarsi del secondo posto alle spalle di Mahmood e Blanco che con “Brividi” hanno avuto la meglio portandosi a gara la vittoria e la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022.

Proprio l’artista parlando del secondo posto a Sanremo 2022 ha detto: “una mia vittoria non sarebbe stata giusta. Come ho vinto io con Luce nel 2001 a 23 anni è giusto che oggi vincano Mahmood e Blanco, perché questa è la legge della foresta, il cerchio della vita”.

Elisa, il suo tour in un triplo album live con inediti

Il successo di Elisa e dell’era discografica “Back to the future” è inarrestabile. Dopo i sold out dei concerti all’Arena di Verona, la cantautrice ha annunciato un nuovo tour da tutto esaurito in tutta Italia. Non solo, è notizia di questi giorni che il “Back to the the future Live Tour” diventerà presto un triplo cd ad edizione limitata con 3 brani inediti. Una massiccia operazione che la cantante ha annunciato sui social per la gioia dei tantissimi fan che dovranno accaparrarsi le pochissime copie disponibili essendo un progetto ad edizione limitata.

“State rendendo magici questi concerti ed è un modo per ricordarsi di questo momento speciale. Sperò vi piacerà” – ha detto Elisa ai fan annunciato il progetto discografico live che uscirà rispettivamente a settembre, ottobre e novembre.

