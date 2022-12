Elisa, sorella Alessandro Egger lo smentisce “Con ‘papà’ vivevi lusso”/ “Con mamma..”

Elisa, la sorella di Alessandro Egger scrive una lettera per la pace in famiglia: “Ci ritroveremo!”

Elisa, la sorella di Alessandro Egger, ha una speranza in vista delle festività natalizie: ritrovare la pace in famiglia. “Ci siamo allontanati ma ora spero che ci ritroveremo tutti insieme e che torni presto la pace nella nostra famiglia”, scrive in una toccante lettera dedicata al fratello, pubblicata nella tradizionale rubrica I reality di DiPiù. Le parole che la ragazza rivolge al fratello Alessandro sono piene d’amore, anche se non mancano alcune precisazioni sulla difficile situazione che sta vivendo in famiglia.

“Penso che la tua estrema sensibilità ti porti a percepire le cose in modo più amplificato”, scrive Elisa, felice delle moltissimi emozioni che lo show sta regalando ad Alessandro. “Comunque sono sicura che passerà tutto e magari questa esperienza ti aiuterà a diventare anche più forte”, continua Elisa. “Quando sono nata tu eri già un adolescente e non ho potuto conoscere una parte della tua vita, ma ciò che ho visto e vissuto con te è stato bellissimo”, ricorda ancora nella lettera la sorella di Alessandro Egger.

Elisa pensa e spera che ci siano i margini per ricucire i rapporti tra suo fratello Alessandro e la madre, questo perché sarebbero “ribelli allo stesso modo”. Nel corso della lettera, la ragazza ha precisato che i litigi fanno parte della normalità e che non dovrebbero compromettere il rapporto. Elisa aggiunge poi che la mamma, nonostante il rapporto difficile con Alessandro, lo ha sempre aiutato e supportato, come del resto il patrigno. “Anche se lui non è il tuo papà biologico, ti ha adottato quando avevi due anni e ti ha cresciuto con amore, facendoti vivere nel lusso”, scrive Elisa. Insomma una presa di posizione molto forte ed inequivocabile da questo punto di vista. Come reagirà Alessandro?

