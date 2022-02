Elisa Toffoli a Sanremo 2022, 21 anni dopo la vittoria/ Chi è e carriera di una dei favoriti alla vittoria

ELISA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “O FORSE SEI TU”

Elisa tornerà protagonista al Festival di Sanremo 2022 con “O forse sei tu” dopo non aver potuto partecipare alla finale di Sanremo Giovani dal momento che ha contratto il Covid-19. Ha, però, rilasciato, come anche gli altri partecipanti, un’intervista per la Rai, in cui spiega la sua partecipazione al Festival del 2022. La cantante, infatti, dichiara la sua grande emozione nel calcare nuovamente il palco dopo 21 anni dalla sua vittoria con Luce, brano di cui nella breve intervista ha ricordato la composizione e l’aiuto anche delle parole della madre quando la cantautrice all’epoca stava pensando al testo insieme a Zucchero.

L’emozione sarà proprio il fatto di salire nuovamente sul palco di Sanremo con molte più consapevolezze e una lunga carriera alle spalle, e non più con l’incoscienza di vent’anni fa, dove tutto sembrava più divertente e semplice. Attendiamo con ansia il ritorno di Elisa sul palco più famoso del panorama della musica italiana e aspettiamo trepidanti di ascoltare il suo nuovo singolo, per poterlo cantare insieme a tutte le altre canzoni che questa meravigliosa artista, nei tanti anni della sua carriera ci ha regalato.

CHI È ELISA TOFFOLI, RIPERCORRIAMO LA SUA SPLENDIDA CARRIERA

Elisa Toffoli, nota semplicemente come Elisa, è una cantante italiana molto famosa e molto amata dal pubblico, nata il 19 dicembre 1977 a Trieste. Elisa ha creato numerose canzoni che hanno conquistato il cuore delle persone, che continuano a cantare e ad apprezzare questi brani. La cantante ha realizzato e prodotto, nel corso della sua carriera, 11 album in studio, il primo nel 1997, intitolato Pipes & Flowers e l’ultimo realizzato nel 2022 Ritorno al futuro; inoltre, ha realizzato anche due album dal vivo, iTunes Festival: London – Elisa (Live) e Soundtrack ’96-’06 Live, sei raccolte dal 2002 al 2017 e, anche, una colonna sonora nel 2012, intitolata Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ha perfino collaborato per la realizzazione di alcuni film, recitando o doppiando alcuni personaggi.

Ha vinto nel 2001 il Festival di Sanremo con la canzone Luce, un brano scritto dal cantautore italiano Zucchero Fornaciari. Dopo la vittoria ottenuta ormai più di vent’anni fa, la cantante decide di tornare sul palco di Sanremo per presentare il nuovo singolo, dopo aver presentato da poco il nuovo album Ritorno al futuro, citato precedentemente. Il brano che Elisa porterà quest’anno a febbraio 2022 al Festival della canzone italiana si intitola: O forse sei tu, un inno alla vita ed ai sentimenti.



