Elisa Toffoli/ Dal 17 dicembre il buio per il Coronavirus (7 donne accanto a te)

Pubblicità

Tra gli ospiti musicali di 7 donne accanto a te ci sarà anche la cantante Elisa Toffoli il cui ultimo concerto si è tenuto a Roma il 17 dicembre 2019, al Palazzetto dello Sport, in chiusura del suo fantastico tour dal titolo Diari Aperti, organizzato in collaborazione con Friends and Partners. L’ultimo tour di Elisa, che ha portato la cantante triestina in giro per l’Italia registrando il tutto esaurito in ogni tappa, ha dato il nome anche all’ultimo album della cantautrice. L’ultimo lavoro discografico di Elisa le ha permesso di collaborare con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano come Francesco De Gregori, ad esempio. Il primo brano estratto da Diari Aperti è Tua per sempre, il cui video è stato pubblicato nel settembre del 2019. La canzone è stata scritta da Davide Petrella che ha tratto ispirazione da una lettera d’amore che, negli anni 40, una donna scrisse pensando a suo marito partito per il fronte di guerra.

Pubblicità

Elisa Toffoli, l’ultima volta in tv a gennaio da Fazio

L’ultima apparizione di Elisa Toffoli nel 2020 risale a gennaio, quando la cantante è stata ospite della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Il quell’occasione la cantante triestina è stata protagonista di un siparietto comico inaspettato. Elisa è infatti fuggita a gambe levate dallo studio, durante le prove, a causa dell’ingresso di un merlo che ha spaventato l’artista, costringendola a fuggire via. Per quanto riguarda il gossip e la sua vita privata, Elisa Toffoli è ormai legata da ormai 11 anni ad Andrea Riganot, chitarrista della sua band, marito e padre dei suo i due meravigliosi figli. La coppia ha festeggiato i suoi 5 anni di matrimonio a settembre del 2019. Per l’occasione la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in abito da sposa assieme a suo marito ed ai loro due figli.

Pubblicità

Nel gennaio 2020 la cantante triestina si è poi fatta notare per aver pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un mini abitino con un spacco vertiginoso, molto lontano dal suo solito look meno appariscente e più dimesso. L’artista, già da un pò di tempo, sembra aver messo in atto un vero e proprio cambio di stile che questa foto ha decisamente confermato. Nel prossimo futuro di Elisa sembra esserci una collaborazione imminente con il rapper Marracash. I due artisti, nel marzo del 2020, hanno pubblicato, sui rispettivi profili Instagram, una foto che li ritrae con una farfalla sulla bocca, come riportato da optimagazine.com. Elisa ha raggiunto il grande successo nel 2000 con la vittoria del Festival di San Remo grazie al brano Luce. Da quel momento la sua carriera non ha mai subito battute d’arresto, portandola ad esibirsi e ad essere apprezzata in tutto il mondo. Non solo cantante ma anche doppiatrice, attrice e regista. Insomma una vera artista a tutto tondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA