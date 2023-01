Elisa Toffoli/ “Io scrivo di emozioni, cose che c’entrano con la mia vita e degli altri”

Elisa Toffoli su Rai2 con il concerto natalizio “An Intimate Night”

Elisa Toffoli protagonista su Rai2 del concerto “An Intimate Night“, un evento live che ha riscosso un grandissimo successo di critica e pubblico. La cantautrice di Monfalcone ha organizzato una serie di concerti da tutto esaurito in cui ha riproposto alcuni dei classici del suo repertorio rivisitati nella dimensione magica del teatro nel periodo natalizio solo voce, pianoforte, chitarra e archi. Un successo enorme per la cantante che parlando di musica ha confessato: “io scrivo di emozioni, cose che c’entrano con la mia vita e con le vite degli altri, ma anche con la mia visione del mondo. Per elaborare i sentimenti negativi ho biso- gno di tempo e mi affido all’universo. E poi mi aiuta la danza, il movimento del corpo”.

L’arte è sempre stata la sua ispirazione sin da bambina come ha raccontato dalle pagine di Grazia: “non mi sono diplomata, perché quando avevo 14 anni mia madre mi ha iscritta a un istituto professionale, segretaria d’azienda. Ma io volevo frequentare l’istituto d’arte: facevo graffiti, dipingevo la mia camera e avevo imbrattato quelle degli amici, suonavo, cantavo, ballavo. In tre mesi mi sono fatta mandare via da quella scuola che, per quello che volevo fare io, ritenevo totalmente inutile”.

Elisa Toffoli e il rapporto con i figli

Elisa Toffoli non è solo una cantautrice di successo, ma anche mamma di due splendidi figli che le hanno cambiato la vita. “Non pensavo che avrei avuto dei figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia: quando hai un padre assente che vive con un’altra famiglia, la famiglia non ti sembra il posto più bello del mondo”. La maternità è arrivato però grazie all’incontro con il marito e compagno di vita Andrea Rigonat come ha confessato l’interprete de “L’anima vola”: “sono diventata madre solo perché ho incontrato mio marito”.

Elisa Toffoli “I miei figli mi hanno resa coraggiosa e forte. Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza. Prima ero una persona totalmente romantica e per aria. Mi dispiace non esserlo più, ma sono contenta di esserlo stata. Mi rende tollerante verso tutti gli incoscienti del mondo” – ha detto l’artista sui figli.











