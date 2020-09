Elisa Tonda, morta giornalista responsabile esteri Mediaset/ Colleghi “eri buona…”

Lutto nel mondo del giornalismo ed in casa Mediaset. Elisa Tonda, una delle responsabili della redazione Esteri di NewsMediaset, e prima al Tg4. L’annuncio è stato dato oggi, al termine dell’edizione delle ore 13.00 del Tg5. La notizia della scomparsa della giornalista Elisa Tonda ha lasciato tutti sgomenti. Madrelingua americana, la donna ha sempre lavorato con grandissima passione nel mondo del giornalismo tanto da essere descritta dai colleghi Mediaset “una persona squisita e grande professionista”. L’intera redazione di TgCom24 e la Direzione si è stretta al dolore della famiglia: “Ci mancherà molto”, si legge sul portale di TgCom. Non si hanno particolari notizie sulle cause della morte della donna, la cui scomparsa ha colpito particolarmente i suoi colleghi. Ad Elisa è stato dedicato un video da parte della collega Adele Gnocchi che la definisce con tenerezza “la nostra americana dell’Iowa”. “Eri buona, è questa la cosa che mi ha scritto una delle colleghe a cui ho chiesto un tuo ricordo”, ha aggiunto la Gnocchi.

ELISA TONDA, MORTA GIORNALISTA RESPONSABILE ESTERI MEDIASET

La morte di Elisa Tonda ha lasciato sgomenti i suoi colleghi Mediaset e probabilmente sarà avvenuta all’improvviso. Di lei i colleghi ricordano soprattutto le sue qualità umane prima ancora che professionali. Adele Gnocchi nel video omaggio alla giornalista Mediaset ha ribadito le sue incredibili qualità umane e lavorative: “Tu eri sempre pronta ad aiutare, una data, un aggiornamento o anche semplicemente l’accento giusto e tu il tuo non l’avevi mai perso”. Un’altra collega ha ricordato il suo grande rigore e l’accuratezza nel verificare le notizie. Elisa aveva iniziato a lavorare all’Ebc news nella redazione romana per poi arrivare nella redazione milanese di Mediaset negli anni Ottanta. Nel periodo della Guerra del Golfo era lei a fornire tutte le notizie che arrivavano dall’America guadagnandosi sul campo il coordinamento degli Esteri. Ironia e rigore erano le sue principali qualità. Ed anche quando la malattia aveva iniziato il suo corso non è mai giunta in ritardo o scomposta sul posto di lavoro. La giornalista lascia il marito Gianni e la figlia Maggie. Clicca qui per vedere il video omaggio



