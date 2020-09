ELISA/ “Torno a fare concerti: lo faccio perché serve alla mia crew…”

All’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2020 si esibirà anche Elisa Toffoli. Un palcoscenico d’eccezione per una cantante eccezionale, capace nel corso degli anni di confermarsi sui più alti livelli della musica italiana, di ottenere un meritato successo in giro per il mondo e, cosa non banale, di non adagiarsi sugli allori, reinventandosi e mettendosi in gioco. Il mese di settembre sarà per Elisa quello della ripartenza a tutti gli effetti. La Toffoli ha infatti annunciato diverse date di concerti in giro per l’Italia. Una scelta che l’artista qualche giorno fa ha motivato su Facebook con queste parole: “Torniamo perchè serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora. We Are One”.

Elisa sul compagno: “L’animo di Andrea Rigonat è qualcosa di incredibile e puro”

Elisa è stata una delle prime e poche artiste a tornare live sul palco subito dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La cantante di “Luce”, infatti, ha annunciato pochissime date per la gioia dei tantissimi fan, anche se organizzate in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni anti-contagio. Con lei sul palco il compagno Andrea Rigonat, chitarrista, produttore musicale e arrangiatore, con cui condivide la vita artistica e privata. Un amore importante quello tra la Toffoli e il chitarrista nato proprio all’interno della band come ha raccontato l’artista che ha confessato anche un inedito particolare sul marito: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati”. Elisa e Andrea si sono fidanzati nel 2008, anche se la cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair ha precisato: “ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”. Dall’amore con Andrea Rigonat sono nati due splendidi figli Emma Cecile e Sebastian. Nonostante tutto però la cantante non nasconde la paura che tutto ciò possa un giorno finire: “l’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento. Se ho paura che il nostro amore possa finire? Beh il mio amore per lui no… ma il suo amore per me forse si. L’amore è davvero una cosa misteriosa”.



