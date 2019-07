Elisa Tovati, video scenata al ristorante è virale/ Muccino: “Sembra un mio film”

Una scenata incredibile, piatti rotti e urla: la sfuriata di Elisa Tovati in un ristorante francese sta facendo il giro del web, con la cantante italiana che è andata su tutte le furie mentre si trovava a pranzo insieme ad altre persone. Come riporta Leggo, la giovane artista è stata ripresa con il telefonino e il suo sfogo è stato postato sui social network, ottenendo grande successo: anche il regista Gabriele Muccino ha ripreso la sequenza, affermando che sembra una scena di un suo film. «Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché? La vita non è così», le parole del cineasta italiano, anche se la Tovati ha tenuto a precisare che in realtà sarebbe tutto programmato: la sfuriata sarebbe legata al videoclip di una sua canzone, “The Machine”…

ELISA TOVATI, IL VIDEO DIVENTA VIRALE SUL WEB!

La spiegazione fornita da Elisa Tovati non ha convinto molti: la ferocia che traspare dalla sequenza non sembra legata ad un’interpretazione, ma ad uno scatto d’ira in una situazione di vita normale. Come riporta Repubblica, la cantante ha spiegato che stava «girando il video della canzone in quel ristorante, con il brano denuncio la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti». L’artista ha spiegato che le donne con più di 40 anni devono fare i conti con media e anche case discografiche che fanno capire che «hai superato la data di scadenza». La scenata al ristorante, dunque, «è violenta come questa realtà» ed è stata girata per dare una scossa. Permangono i dubbi sulla reale natura del video dell’artista, che vi proponiamo qui di seguito…

Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così. https://t.co/XxwP3Bb5Nq — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) 14 luglio 2019





