Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante è incinta?/ L’indizio: “Occhi verdi”

Da circa un anno, Andrea Damante sta vivendo una bellissima storia d’amore con la modella e attrice Elisa Visari. I due sono molto affiatati e innamorati, cosa che traspare dai numerosi scatti e filmati che la coppia posta sui propri profili Instagram. È proprio qui che nelle ultime ore sono stati pubblicate alcune immagini che hanno incuriosito non poco i loro tantissimi follower.

È stato Damante a pubblicare una story in cui lui e la sua fidanzata sono in primo piano e mostrano il colore degli occhi. Al video è accompagnata una frase che fa effettivamente riflettere: “Saranno verdi…” con un sorriso finale. Parole che in molti hanno pensato possano indicare che la Visari è incinta. Quel ‘saranno verdi’ si riferirebbe dunque agli occhi di un figlio in arrivo per la coppia.

Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori? Indizi dal web

Al video degli occhi è seguita poi una foto in cui Andrea Damante abbraccia Elisa Visari alle spalle. L’occhio dei fan è caduto sulle mani di entrambi: quelli del noto deejay sono appoggiate proprio sulla pancia della ragazza che cinge le sue sullo stesso punto. Anche questo, per i fan della coppia, potrebbe essere un indizio di una possibile gravidanza, d’altronde quando si è così celebri e amati sul web, basta davvero poco per giungere a queste conclusioni.

Intanto né Andrea, né Elisa hanno commentato la notizia con una conferma o una smentita, cosa che potrebbe però accadere in breve. Ricordiamo che, prima di Elisa, Damante ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis, oggi felice al fianco di Carlo Gussalli Beretta.

