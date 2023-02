Perchè Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato?/ “Rotta la fiducia, difficile recuperare”

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis come mai hanno litigato?

Cosa è successo tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis? Le due non sono più amiche, ma non è dato sapere cosa le abbia allontanate. Nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni chiare in merito alla fine della loro amicizia. Se la Canalis non ha quasi mai parlato, la ex velina bionda in alcune interviste si è invece sbilanciata lievemente. “Un grande dolore” ha detto la Corvaglia parlando della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis conosciuta sul bancone di ‘Striscia la notizia’ nel 1999.

Anche la Canalis durante una intervista aveva preso l’argomento per le lunghe precisando: “qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Come mai hanno litigato le due veline più amate della storia di Striscia La Notizia? Una risposta potrebbe arrivare nel corso della nuova ospitata della Corvaglia a Verissimo. Dalle anticipazioni sappiamo infatti che Maddalena, sulla rottura con la storica amica e collega Elisabetta Canalis, ha dichiarato: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: amicizia tradita?

Se Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno sempre cercato di sviare i motivi dietro la fine della loro amicizia, Roberto Alessi ha raccolto alcune indiscrezioni che avrebbero portato alla luce che, dietro la separazione tra le due, ci sarebbero stati dei problemi di tipo professionale. “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto”, ha detto il giornalista, certo che non esclude tra le due una possibile riappacificazione – “sono pronte a fare la pace, era un motivo cretino…”.

Tra i motivi più conclamati e noti che avrebbero causato la fine dell’amicizia tra Elisabetta e Maddalena ci sarebbe un motivo professionale legato all’apertura di una palestra negli Stati Uniti d’America dove entrambe vivono. Le due, infatti, sono diventate socie in affari, ma poco dopo il progetto è naufragato con la Canalis che ha raccontato di aver dato la palestra in affitto: “non sono una personal trainer e in questo settore c’è molta concorrenza”.











