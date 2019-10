Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia/ Ecco perché hanno litigato: presunta verità

Giuseppe Candela svela cosa si “nasconde” dietro il litigio tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le ex veline di Striscia la Notizia erano legate da una profonda amicizia. Da qualche mese però, qualcosa tra di loro si è definitivamente rotto, senza un motivo apparente. La Canalis, recentemente intervistata tra le pagine del settimanale Chi lo scorso 4 settembre, si è limitata a commentare così: “Maddalena Corvaglia? Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”, a riprova che qualcosa di “rotto” effettivamente c’è. Le due erano anche socie in affari, avendo aperto una palestra insieme a Los Angeles, che ora hanno dato in affitto anche se ufficialmente per questioni di professionalità: “La palestra Sky View La? L’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche […]” ha chiosato Elisabetta.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, ecco perché hanno litigato

Il giornalista di Dagospia, ha confidato cosa potrebbe nascondersi dietro il litigio. “Come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, non sono più apparse sui social insieme ed Ely si è lasciata andare a frasi sibilline”, si legge. “In realtà l’amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro in Italia di Maddy, come la chiamano in molti, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all’ex amica con cui aveva aperto insieme una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più, riusciranno a far pace?”. Tra gli altri indizi del litigio, anche la cancellazione di tutte le foto. Elisabetta Canalis infatti, ha cancellato all’improvviso tutti gli scatti che la ritraevano con l’amica e collega. Le due si sono conosciute il 20 settembre del 1999 sul bancone di Striscia La Notizia nel ruolo di veline. Dopo aver ceduto la palestra acquistata insieme, la Canalis ha messo in piedi un altro progetto nello stesso settore, ma questa volta senza soci oltre lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA