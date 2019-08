Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ex amiche?/ Vacanze separate in Sardegna e..

Si torna a parlare di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le veline storiche di Striscia la notizia e grandi amiche, quasi sorelle, almeno fino a qualche mese fa. Le due hanno fatto sognare i fan del tg satirico e per anni sono state vicine, in saluta e malattia, nei momenti difficili in amore ma anche in quelli felici (matrimoni compresi) e non è finita qui. Le due hanno condiviso anche i loro progetti lavorativi e l’amore per il fitness tanto che, gli ultimi tempi, si è parlato di loro anche come neo socie visto che hanno aperto un’attività proprio dedicata al relax e al fitness, e adesso? Qualcosa è cambiato tant’è che le due hanno smesso di seguirsi sui social e quando qualcuno lo ha fatto presente la bionda si è limitata a commentare: “non voglio nemmeno parlarne”. In molti hanno notato la freddezza della Corvaglia e hanno collegato il loro litigio alla nuova vita che la bionda ha con il nuovo compagno Alessando Viani, forse lui è il pomo della discordia in questa storia?

ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA EX AMICHE?

Fatto sta che i rumors lanciati da Chi il mese scorso hanno avuto conferma nelle vacanze solitarie delle due in Sardegna. Mentre una si è dedicata al neo compagno e alla figlia, l’altra si è dedicata alla famiglia che non vede poi così spesso, per poi tornare negli Stati Uniti. Le due quindi non si sono viste come ogni anno e non si sono messe in posa per selfie e video da postare su Instagram, come se non bastasse Elisabetta Canalis si è subito consolata con un’altra bionda della televisione italiana ovvero Alessia Marcuzzi, sbarcata a Los Angeles con i figli Tommaso e Mia e il marito Paolo. Dal canto suo, Maddalena Corvaglia sta continuando le sue vacanze con la sua famiglia. Cosa è successo tra le due veline?

