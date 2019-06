Maddalena Corvaglia/ “Elisabeltta Canalis c’è nei momenti difficili” (Ciao Darwin 7)

Maddalena Corvaglia torna questa sera su Canale 5 nella puntata in replica di Ciao Darwin 7. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia sarà infatti il capitano della squadra degli Integratori, partecipando, da vera leader della propria squadra, ad alcune prove fra le più raccapriccianti. Insetti, blatte e vermi non fermeranno però l’amata showgirl, che in una recente intervista ha ammesso di non lasciarsi spaventare così facilmente. “Se domani inventassero delle molle da mettere ai piedi per saltare come un camoscio – spiega l’ex velina al settimanale Starbene – tranquilli che sarei la prima a sperimentarle”. Lo sport, declinato in ogni sua forma, è infatti una delle sue più grandi passioni, così come la Pole Dance, una sorta di danza acrobatica che la Corvaglia definisce come “un misto tra ginnastica e danza con la pertica”. Per l’attività fisica, conferma infatti nell’intervista, “non conto le ore. L’importante è passare dal concetto di allenamento obbligatorio – e quindi noioso, che non si vede l’ora di finire – a quello di divertimento, che non si vede l’ora di continuare”.

MADDALENA CORVAGLIA: “UN VIZIO CE L’HO: IL CIOCCOLATO”

Qual è l’aspetto della Pole Dance che appassiona maggiormente Maddalena Corvaglia? “Mi piace soprattutto perché impone un controllo potente di tutta la muscolatura – spiega l’ex velina bionda a Starbene – e poi perché mi fa guardare la vita da prospettive diverse, dall’alto in basso o a testa in giù”. È forse questo il segreto della sua bellezza? “Nessun segreto, sono più un tipo da carne e pesce che da pasta e so autodisciplinarmi – spiega la Corvaglia – Se un giorno pasticcio, quello dopo seguo un regime detox. Un mio classico – prosegue – è prepararmi una borraccia con acqua, limone e zenzero e portarmela dietro”. Qualche volta, però, dopo le estenuanti sedute in palestra, non rinuncia a qualche piccolo peccato di gola: “il cioccolato, meglio se sotto forma di merendine. Ora preferita per queste abbuffate? Lo confesso, in piena notte”.

MADDALENA CORVAGLIA:”ELISABETTA CANALIS? C’È SEMPRE NEI MOMENTI DIFFICILI”

Lo sport è diventato per Maddalena Corvaglia una vera e propria professione. Con l’ex collega di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, ha infatti inaugurato da qualche anno una palestra in quel di Los Angeles: “Ma lascio che sia Elisabetta a occuparsene – spiega la Corvaglia nell’intervista a Starbene – Sono tornata in Italia perché è qui che voglio crescere la mia bambina”. Il rapporto tra le due ex veline è oggi inoltre più saldo che mai, tanto che entrambe si definiscono come due amiche “indivisibili”. Il segreto della loro unione? “Siamo perfettamente complementari”, spiega la Corvaglia nell’intervista concessa a Starbene. “Se mi capita un momento no in cui non mi va neanche di parlare al telefono, siate certi che Elisabetta alla fine la spunta, magari assediandomi con messaggi firmati ‘la tua stalker’. Non solo è l’amica che c’è sempre nei momenti difficili – conclude la Corvaglia – ma è anche l’unica che riesce immancabilmente a strapparmi una risata”.



