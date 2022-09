Elisabetta Canalis “Kickboxing? I maschi mi hanno detto di smettere”/ “Così per loro non sono sexy, ma io…”

Elisabetta Canalis e la passione per la kickboxing: “Questa è la vera me”

Non c’è solo la TV nella vita di Elisabetta Canalis. Nel corso degli ultimi tempi la showgirl ha infatti sviluppato una grande passione che è ormai diventata come un lavoro per lei: la kickboxing. Uno sport che l’ha cambiata come lei stessa ha ammesso in una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera. Ora Elisabetta si sente una combattente e le sue capacità e la sua determinazione l’hanno portata a vincere la sua prima gara a Torino lo scorso giugno, contro una ragazza di appena 21 anni.

Elisabetta Canalis, caos per lo spot della San Benedetto/ "Messaggio pericoloso": è polemica!

“Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie sto lavorando, tutto qui. Ma chi mi conosce bene sa che la vera Elisabetta è quella che combatte, che sta sul ring e si sporca”, ha ammesso la Canalis nel corso dell’intervista, spiegando poi che non sono mancate critiche e commenti sessisti per questo suo nuovo amore.

Elisabetta Canalis rompe con Bianca Balti?/ Il gesto che non lascia dubbi...

Elisabetta Canalis e i commenti sessisti: “Mi hanno detto di smettere perché non ero più sexy”

“Brava, però adesso smetti di combattere, perché così non sei più sexy. Non mi piace vederti fortissima, agguerrita, non ti si addice”. Questo il commento che alcuni maschi le hanno fatto alla Reggia Venaria di Torino al termine del combattimento. Fra gli applausi scroscianti “Neppure una donna a dirmi: mi stai deludendo, stai cambiando troppo, non è questa l’immagine che ho di te”, ha aggiunto Elisabetta.

Insomma, oltre al noto personaggio televisivo che tutti conosciamo, oggi Elisabetta Canalis è una campionessa di kickboxing. “Questa sicurezza l’ho acquisita dopo un po’ di anni, ho deciso di affiancare a un’immagine che mi facevo corrispondere anche quella di una Elisabetta più reale”, ha infine aggiunto la showgirl con fierezza.

Elisabetta Canalis: "Kickboxing? Mio marito mi crede pazza!"/ "Clooney? Bei ricordi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA