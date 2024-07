Prosegue la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il compagno Georgian Cimpeanu, il 30enne campione di kickboxing di origine rumene. L’incontro tra i due è nato proprio grazie alla passione in comune per la kickboxing, sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico divenuto popolare negli anni ’60 in Giappone e poi arrivato anche negli Stati Uniti d’America. Galeotto è stato la kickboxing per la ex velina di Striscia La Notizia che dopo il matrimonio finito con l’ex marito Brian Perri ha ritrovato il sorriso tra le braccia dell’atleta di origini rumene.

Ma chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis? Campione di kickboxing, Georgian da diversi anni vive in Italia pur avendo origini rumene e condivide la passione per questa disciplina con la showgirl. Conosciuto anche con il nome di “Iceman”, Georgian si è avvicinato giovanissimo allo sport trasformando questa passione in un lavoro.

Georgian Cimpeanu: dall’incontro all’amore per Elisabetta Canalis

Proprio grazie alla kickboxing Georgian Cimpeanu ha conosciuto Elisabetta Canalis, visto che i due si allenavano insieme. Tra un allenamento e l’altro è nata una certa complicità che li ha spinti a conoscersi anche al di fuori della palestra scoprendo così di avere tante altre cose in comune. Tra i due è nata una forte intesa e hanno iniziato a frequentarsi anche se in gran segreto fino a quando sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di Milano.

Nonostante la differenza di età, ben 15 anni, Elisabetta e Georgian sono molto innamorati e vivono una storia a distanza considerando che lui vive a Milano e lei a Los Angeles con la figlia Skyler Eva. “Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me. Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia” – ha raccontato il campione dalle pagine di Diva e Donna confessando che la relazione a distanza non è semplice, ma “ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta”. Infine sull’amore per la bellissima Canalis ha rivelato: “non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo”.