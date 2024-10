Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore con Georgian Cimpeanu da circa un anno e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. I due stanno già pensando a sugellare il loro amore con il matrimonio? Sui social si mostrano sempre molto complici e innamorati, un dettaglio apparso sul profilo Instagram della splendida showgirl non è certo passato inosservato e ha subito incuriosito non poco tutti coloro che quotidianamente la seguono e la amano. Sul suo profilo Instagram conta ben 3,7milioni di follower, questi non appena hanno visto una delle sue ultime storie hanno iniziato a chiedersi se fosse un modo per comunicare un’importante novità, cioè che presto sposerà il fidanzato.

Tramite le sue Instagram storis Elisabetta Canalis ha ripreso un cartellone pubblicitario che sponsorizza matrimoni lampo. Questo è ciò che si legge: “Vi portiamo da Las Vegas a Los Angeles – Matrimoni in 24 ore”. Come mai lo ha mostrato ai suoi tantissimi follower? Il curioso gesto li ha subito incuriositi, sono infatti in molti a pensare che sta pensando di convolare a nozze con Georgian Cimpeanu.

Matrimonio Georgian Cimpeanu a Los Angeles per Elisabetta Canalis dopo la convivenza?

Da circa un mese l’affascinante personal trainer, più giovane della showgirl di quindici anni, si è trasferito a Los Angeles per stare con la compagna. Per circa un anno hanno vissuto la loro relazione, entrambi hanno pubblicato sui social scatti che li ritraggono insieme a casa di lei, sembra infatti che abbiano iniziato a convivere. Lì Georgian Cimpeanu continuerà a lavorare come personal trainer, più volte sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che è alla ricerca di nuovi allievi, ha offerto anche dei corsi online.

Per circa nove anni Elisabetta Canalis è stata sposata con Brian Perri, nel 2023 però in seguito ad un delicato momento di crisi hanno deciso di separare le loro strade. In una recente intervista lei ha fatto sapere che il loro rapporto è molto sereno, soprattutto per il bene della figlia Skyler. Tra le varie cose ha detto che tra loro c’è armonia, però è sempre un ‘work in progress’. A luglio del 2023 la showgirl e il noto chirurgo hanno divorziato in modo consensuale, lei dopo aver ritrovato l’amore con Georgian Cimpeanu è pronta a pronunciare di nuovo il fatidico ‘si’? Al momento non ha ufficializzato la possibile novità, il gesto social però da molti è stato interpretato come un annuncio. Matrimonio in vista con il compagno? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.