Elisabetta Canalis “Mio marito Brian? Non so come mi sopporti”/ “Tornare in Italia..”

Elisabetta Canalis, dal 1° settembre, su Tv8, condurrà “Vite da copertine“, programma in cui racconterà i vari fenomeni di costume e le vite dei vip. In Italia per registrare le puntate, ma anche per godersi la sua Sardegna, la showgirl ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni parlando non solo di lavoro, ma anche di vita privata. Sono passati 22 anni da quando, giovanissima e bellissima, esattamente come lo è adesso, ballava sul bancone di Striscia la Notizia. All’epoca, aveva ancora tanti sogni da realizzare, sia professionali che privati. Lavorando duramente, Elisabetta Canalis è riuscita ad affermarsi nel mondo dello spettacolo mentre dal punto di vista privato, dopo alcune relazioni importanti come quella con Bobo Vieni e George Clooney, ha trovato la stabilità accanto al marito Brian Perri con cui, sei anni fa, ha coronato il sogno di diventare mamma con la nascita della piccola Skyler.

Elisabetta Canalis: “Sono più felice e umile”

Felice e innamorata di Brian Perri, Elisabetta Canalis, nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, scherza sul rapporto con il marito. “La vera domanda è: come fa lui a sopportarmi? Ho un caratterino! Sono una bella gatta da pelare, istintiva, impulsiva, assomiglio a un chihuahua che abbaia sempre. Brian invece è una persona pacata, calma, ferma nelle decisioni. Ci siamo trovati, insomma”. La coppia tornerà negli Stati Uniti ad agosto, ma in futuro, c’è il progetto di trasferirsi in Italia. “E’ un progetto che io e mio marito condividiamo. Lo faremo per gradi, in dieci anni”, spiega l’ex velina. Infine, pensando all’Elisabetta di alcuni anni fa e a quella di oggi, la Canalis confessa di essere “più felice, consapevole e umile perchè nella vita non si finisce mai di imparare”.

