Elisabetta Canalis/ “Mio marito è esattamente come me, con lui è sempre casa”

Elisabetta Canalis torna negli Stati Uniti dopo un periodo passato nel suo paese natale, l’Italia. Prima di salutare il Belpaese, però, l’ex velina ha voluto pubblicare alcuni scatti sulla propria pagina Instagram, in compagnia del marito, il chirurgo Brian Perri, e della loro figlia Skyler. “Questo viaggio in Italia è iniziato più di un mese fa e, per ora, finisce oggi – esordisce l’ex compagna di Bobo Vieri – posso dire che per 1000 motivi è stato uno dei più belli per me in cui ho sentito vicine le persone più care ed ho capito che a volte è giusto accettare le tempistiche della vita”. Quindi la Canalis elenca le persone che intende ringraziare prima di rientrare oltre oceano: “Prima di partire voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me anche a distanza di anni, quelle nuove che mi hanno conosciuto pochi mesi fa ma con le quali c’è stima ed affetto reciproco, voi che mi fermate per strada o che semplicemente mi fate un sorriso perché è bello rivedersi dopo tanto e le mie amiche/i che mi sopportano da sempre e che sono felici per me VI VOGLIO UN CASINO DI BENE”.

ELISABETTA CANALIS: “MIO MARITO E’ ESATTAMENTE COME ME…”

La showgirl sarda, che lo scorso settembre ha compiuto 41 anni, ha aggiunto di essere grata a quello che la vita le regala ogni giorno, ma anche alla propria famiglia che la supporta nelle sue scelte e nei suoi spostamenti, e infine, per avere a fianco un uomo “che è esattamente come me col quale ci inseguiamo in giro per il mondo ma con cui, ovunque ci troviamo , è casa”. Ovviamente la bella 41enne di Sassari non poteva non ricordare la figlia Skyler “senza di te che mentre svuotiamo casa ti vesti da fatina e ci trasformi in cespugli tutto sarebbe più veloce ma molto più noioso”. E la Canalis non sembra intenzionata a fermarsi visto che ha già in programma il prossimo viaggio, in Giappone: “Prossima tappa? Osaka! – conclude il post – Ps auguri alla mia mamma che ieri, nonostante avessimo inscatolato mezza casa, ha potuto festeggiare 17 anni con me e Skyler!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA