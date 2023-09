Elisabetta Canalis, reunion con l’ex marito Brian Perri per la figlia Skyler/ Ma ad aspettarla a casa c’è…

Elisabetta Canalis e la reunion con l’ex marito Brian Perri

Dopo dieci anni di matrimonio e la nascita della figlia Skyler, Elisabetta Canalis e il chirurgo Brian Perri, si sono separati. Una decisione che la coppia ha preso con discrezione riuscendo a mantenere un rapporto di stima e affetto come testimonia la reunion fatta per un’occasione davvero speciale. Entrambi innamorati della loro bambina Skyler, la Canalis e Brian Perri si sono ritrovati per accompagnare la piccola al primo allenamento di hockey sul ghiaccio della figlia Skyler Eva, che oggi ha 8 anni, presso il Toyota Sports Center.

Sorridenti e complici, i due ex coniugi si sono immortalati insieme alla loro bambina, felice di poter cominciare la sua nuova avventura sportiva. Cresciuta con una mamma amante dello sport come la Canalis, la piccola Skyler avrà ereditato la sua passione per lo sport?

Elisabetta Canalis e gli auguri di compleanno al nuovo compagno Georgian Cimpeanu

Dopo aver trascorso la giornata con l’ex marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis è tornata ai suoi impegni mentre ieri ha festeggiato il 30esimo compleanno del nuovo compagno Georgian Cimpeanu. L’ex velina di Striscia la Notizia, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un video casalingo in cui si diverte a combattere con Georgian accompagnando le immagini dalle seguenti parole: «Auguri al vero campione del mondo di lotta in cucina con e senza ciabatte. Finalmente 30»,

La Canalis, dunque, dopo la separazione, sta nuovamente vivendo un momento sereno dal punto di vista sentimentale dividendosi tra i suoi impegni di mamma, donna in carriera e un nuovo amore.

