Elisabetta Canalis: “Sono stata tradita”/ “Mi sono rivista in Ambra e non è bello…”

Elisabetta Canalis si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia parlando soprattutto d’amore. La Canalis ha avuto alcune storie importanti prima dell’incontro con Brian Perri che ha sposato e con cui ha formato una famiglia con la nascita della piccola Skyler. Ai microfoni di Grazia, infatti, la showgirl racconta di essere stata tradita in passato e di essersi rivista in Ambra Angiolini la cui storia d’amore finita con Massimiliano Allegri ha occupato le prime pagine dei giornali.

Brian Parri "Con Elisabetta Canalis Il miglior sess*"/ La confessione hot a Le Iene

«Sono il risultato del lavoro di tante persone che guadagnano molto meno di me. Sono cresciuta, sono una donna che comprende le altre donne. Nella storia di Ambra mi sono immedesimata. In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza», ha spiegato la Canalis che, in passato, ha sofferto il gossip anche se segue la regola di Pippo Baudo ovvero “Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa”.

Brian Perri e Skyler Eva, marito e figlia Elisabetta Canalis/ "L'uomo ideale di Emma"

Elisabetta Canalis e l’amore con Brian Perri

L’incontro con Brian Perri ha cambiato totalmente la vita di Elisabetta Canalis che vive stabilmente a Los Angeles da diversi anni. La showgirl, tuttavia, continua a lavorare in Italia. Attualmente, infatti, conduce Vite da copertina e per lavoro si alterna tra gli Stati Uniti e l’Italia. Pur non essendo facile, la showgirl è felice avendo sempre il supporto del marito Brian Perri.

«Non è semplice. Appena finisco di registrare, prendo il primo volo per Los Angeles. Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla. Mio marito Brian è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata’», conclude.

Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi?/ "Si sente sola e le manca l'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA