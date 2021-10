Ambra Angiolini tradita da Allegri “le prove in auto”/ “Le è stato chiesto l’affitto”

La rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha scatenato un dibattito ovunque, dai giornali alla rete, soprattutto perché l’allenatore della Juventus avrebbe tradito e spezzato il cuore all’attrice ed a scoprirlo sarebbe stata proprio l’attrice trovando nell’auto dell’allenatore le prove del tradimento. La scoperta, come rivela il settimanale Chi, sarebbe avvenuta mentre Ambra e sua figlia Jolanda, avuta dalla relazione con Francesco Renga, stavano traslocando da Brescia a Milano per trasferirsi nella casa di proprietà di Massimiliano Allegri in cui attualmente la donna si trova ma ancora per poco, poiché le sarebbe stato chiesto di pagare l’affitto.

Le beffe per Ambra Angiolini però non sono finite qui, alla donna è stato recapitato da Valerio Staffelli il Tapiro D’Oro, un gesto che ha scatenato diverse polemiche soprattutto da molte donne famose e di sua figlia Jolanda. In tanti hanno invitato il telegiornale satirico a recapitare, semmai, il Tapiro a Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini sotto sfratto per colpa di Massimiliano Allegri

Adesso Ambra Angolini si trova a Milano nella casa di proprietà di Massimiliano Allegri, una casa che dovrà lasciare in tempi brevi per non incappare in azioni legali tanto care all’allenatore della Juventus. Infatti, l’allenatore ha sempre avuto una vita privata “movimentata” soprattutto con la sua ex compagna Claudia Ughi alla quale aveva chiesto di ridiscutere dell’assegno di mantenimento di Giorgio, il loro secondogenito, quando si trovava senza squadra, finendo con il dover pagare un assegno ancora più alto di quello precedente.

Adesso le comunicazioni tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri passano attraverso un amico comune, soprattutto perché l’allenatore sarebbe sparito nel nulla e alle domande sulla sua relazione con Ambra aveva risposto con un semplice: “No comment. Non parlo della mia vita privata”.



