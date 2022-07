Elisabetta Gregoraci, abito giallo hot a Battiti Live/ Pizzo e trasparenze: ecco di che marca è

Elisabetta Gregoraci, di che marca è l’abito a Battiti Live?

Parte ufficialmente questa sera, 5 luglio 2022, la nuova edizione di Battiti Live che ritrova sul palco i suoi due conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche in questa edizione la conduttrice è pronta a stupire con i suoi look super colorati e lo fa sin da subito. L’abito della prima serata di Battiti Live è minidress di pizzo giallo con drappeggi e ruches che le lascia la schiena scoperta e regala un gioco di vedo non vedo sul davanti.

Alan Palmieri/ Non solo "Battiti Live", anche cantante con Elisabetta Gregoraci

Elisabetta dunque osa sin da subito, con un abito cortissimo con gonna a balze interamente giallo. La conduttrice lo accompagna ad un’acconciatura raccolta con accessori importanti, da orecchini vistosi ad anelli e gli immancabili bracciali della conduttrice. Ma qual è il marchio che veste questa sera Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci il figlio Nathan "inviato" al Battiti Live/ "Vive dietro le quinte"

Elisabetta Gregoraci, tutto sul look della prima serata di Battiti Live 2022

Per la prima serata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha scelto di vestire Atelier Grina. La particolarità dell’abito è anche un’altra: il minidress è un pezzo unico che è stato realizzato su misura e appositamente per la Gregoraci. Per completare il look, Elisabetta in questa prima serata di Battiti Live ha indossato un paio di décolleté col tacco a spillo, modello Ivy di Le Silla. Lo chignon alto dà un tocco elegante al look sbarazzino. Per il make-up Elisabetta ha scelto un rossetto nude accompagnato da occhi più marcati attraverso l’eye-liner.

Elisabetta Gregoraci bacia Tommaso Stanzani/ Il gesto che ha mandato in tilt...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA