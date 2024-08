Elisabetta Gregoraci e il rapporto col figlio Nathan Falco Briatore: “È geloso di me”

Elisabetta Gregoraci è la protagonista di una lunga intervista nel nuovo numero di Novella 2000. Ai microfoni del settimanale diretto da Roberto Alessi, la conduttrice si dice felice e pronta al suo ritorno in Rai col nuovo programma Questione di stile, ma parla anche del rapporto col figlio Nathan Falco, ormai divenuto adolescente.

Il rapporto di Elisabetta Gregoraci col figlio avuto da Flavio Briatore è molto complice, fatto di confronti e chiacchierate su vari argomenti: “Nathan appartiene a una nuova generazione ed è naturale che insegua nella moda tendenze assolutamente diverse dalle mie. – ha spiegato la conduttrice – Spesso ci confrontiamo su tanti argomenti, anche sui gusti musicali; pensi che io adoro dei cantanti di cui lui non conosce nemmeno il nome!”

La conduttrice ha poi sottolineato la gelosia che Nathan Falco prova nei suoi confronti: “A volte lui non condivide il mio look un po’ trasgressivo e forse un po’ troppo giovane perché, come tutti i figli maschi, fondamentalmente è molto geloso di me; a volte mi riprende: ‘Mamma non esagerare!’. Io cerco di non turbarlo e sono molto felice di questa sua possessività”, ha rivelato. Presto, però, Elisabetta e Flavio dovranno separarsi dal loro figlio, che andrà a studiare in Svizzera: “Anche a me non fa tanto piacere l’allontanamento di mio figlio, ma mi consolo pensando che tutto sommato lui andrà a studiare ad appena un’ora da Milano. Per Nathan sarà un momento di crescita”.

Nel corso dell’intervista, a Elisabetta è stato chiesto anche un commento sulla nuova conduzione di Battiti Live, programma che per anni l’ha vista protagonista. “Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia; quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo”, è stato il gelido commento della conduttrice.