Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5/ Ex moglie Briatore tace, Signorini…

Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5? La nuova edizione della versione vip del padre di tutti i reality partirà a settembre e tra i nomi dei nuovi inquilini ci dovrebbe essere anche quello dell’ex signora Briatore. A riportare la clamorosa indiscrezione è Blogo che annuncia Elisabetta Gregoraci come il primo, grande nome che avrebbe detto sì ad Alfonso Signorini. Il nome dell’ex signora Briatore era stato già accostato al Gf Vip già dalla scorsa edizione. Stavolta, però, sembrerebbe tutto fatto. Per Signorini, avere Elisabetta Gregoraci nella casa più famosa d’Italia sarebbe un colpaccio. Sarà, dunque, lei la prima concorrente vip stellare a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? La Gregoraci, per il momento tace mentre Alfonso Signorini ha già promesso un cast stellare.

ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 5: COLPACCIO DI SIGNORINI?

Elisabetta Gregoraci pronta a mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 5? Secondo Blogo sì e il nome dell’ex signora Briatore sarebbe il colpaccio di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi nonchè conduttore, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato di essere già a lavoro per formare un cast ancora più forte rispetto a quello dell’ultima edizione. «Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip», ha svelato Signorini che avrebbe in mente una serie di grandi nomi di cui il primo sarebbe proprio quello della Gregoraci.



