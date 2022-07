Elisabetta Gregoraci bacia Tommaso Stanzani/ Il gesto che ha mandato in tilt…

Cosa è successo tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Stanzani? Il gesto che…

Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un gesto affettuoso nei confronti di un ex ballerino di Amici. Durante la puntata di ieri sera di Battiti Live, l’ex gieffina ha dato un dolcissimo bacio a Tommaso Stanzani. Il ballerino di Amici è stato confermato per il secondo anno consecutivo nel cast di Battiti Live e il rapporto tra lui e la Gregoraci si è consolidato ancora di più. Tommaso Stanzani ieri sera ha ballato assieme a Elisabetta e sul finale della coreografia l’ex moglie di Flavio Briatore non è riuscita a trattenersi concludendo con un bacio. L’ex allievo di Amici era rimasto colpito anche lo scorso anno dalla Gregoraci tanto che in occasione di un’intervista aveva rivelato: “Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l’energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato”.

Elisabetta Gregoraci, gaffe a Battiti Live 2022/ Alvaro Soler diventa "Alvaro Soleil"

Tommaso Stanzani ha conosciuto Elisabetta Gregoraci grazie a Tommaso Zorzi che con lei ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. Stanzani ha quindi avuto la possibilità di conoscere meglio la showgirl e di trascorrere del tempo con lei, grazie anche alla grande amicizia che c’è tra Elisabetta e Tommaso Zorzi. Proprio lo scorso anno, in occasione di Battiti Live, i tre avevano trascorso del tempo in barca assieme e avevano postato dei video sui social.

Elisabetta Gregoraci, in che rapporti è con Flavio Briatore?/ "Si discute ma..."

Elisabetta Gregoraci commette un gaffe, il video diventa virale sui social

Nella scorsa puntata di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha fatto una gaffe che è diventata poi virale sui social. Nel presentare il cantante Alvaro Soler, l’ex moglie di Briatore avrebbe infatti detto “Alvaro Soleil”. Sono in molti a pensare che Elisabetta si sia confusa con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge. Alvaro Soler è stato uno degli ospiti di Battiti Live ed è salito sul palco nella serata di ieri. A quel punto, nel presentarlo, Elisabetta Gregoraci avrebbe commesso questa gaffe che è passata inosservata al pubblico presente ma non sui social. Andando a vedere il video in realtà non è sfuggito il fatto che Elisabetta Gregoraci presentando l’ultimo singolo di Alvaro Soler abbia detto “l’ultimo single” piuttosto che l’ultimo singolo.

Tommaso Stanzani e il coming out a 14 anni/ Parla la mamma: "Ecco com'è successo"

Il popolo del web si è chiesto chi fosse Alvaro Soleil e su Twitter sono imperversati dei commenti. C’è chi ha scritto: “sto morendo” o “mi sento male”. Ma c’è anche chi sta chiedendo ulteriori informazioni: “Non ho ancora ascoltato l’ultimo disco di Alvaro Soleil, com’è?’ Noi lo abbiamo cercato su Spotify ma non abbiamo trovato niente!”. Insomma, Elisabetta ha mandato in tilt i social e non per la sua bellezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA