Elisabetta Gregoraci, in che rapporti è con Flavio Briatore?/ “Si discute ma…”

Elisabetta Gregoraci svela in che rapporti è rimasta con l’ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci svela in che rapporti si trova con le ex di Flavio Briatore. La conduttrice di Battiti Live si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera e ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito Flavio Briatore: “Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cede io, un po’ lui e non è tutto perfetto. Ovviamente si discute ma posso dire che siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”. Proprio qualche tempo fa, Flavio Briatore aveva postato sui social una foto che lo ritraeva assieme a Heidi Klum e Naomi Campbell. Nella foto assieme a loro spuntava anche la Gregoraci.

Sui social ci fu una pioggia di commenti e anche Selvaggia Lucarelli non si era lasciata sfuggire l’occasione commentando la foto e facendo un paragone con Johnny Depp e Amber Heard: “Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Hear e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio”. Oggi a distanza di tempo, la Gregoraci ha commentato quello scatto: “C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati e abbiamo scattato questa foto”.

Elisabetta Gregoraci ammette di essere vittima di pregiudizio. Nell’intervista al Corriere della Sera, la showgirl ha ammesso che la recitazione è una delle sue passioni anche se il pregiudizio la rincorre. A tal proposito ha svelato un curioso episodio: “Anche Calopresti con cui ho girato un film bellissimo mi diceva quasi sconsolato certo tu sei proprio tanto famosa…avverto che non sempre è un bene anche se poi penso di aver fatto dei bei ruoli e di essere riuscita a riempire qualche sala grazie alla fama”. Tra la conduzione del Fesitval di Sanremo e un film, Elisabetta Gregoraci sceglie proprio quest’ultimo e rivela: “Dopo tutto lo sport che ho fatto mi vedrei bene in un film tipo Soldato Jane”.

Per il momento Elisabetta Gregoraci è impegnata nella conduzione di Battiti Live, l’evento musicale che vede alternarsi sul palco diversi artisti della musica italiana. Ad accompagnarla in questa avventura anche il figlio Nathan che la segue: “Lo vedo chiacchierare con i cantanti e mi fa piacere. Anni fa mi ha stupita quando ha preso il microfono ed è salito sul palco a parlare con il pubblico”.











