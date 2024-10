Elisabetta Gregoraci, chi è il compagno: la relazione con Giulio Fratini è al capolinea?

Chi è il compagno di Elisabetta Gregoraci? La showgirl sarà ospite oggi pomeriggio a La volta buona su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo, per un’intervista che sicuramente toccherà argomenti quali la carriera, i suoi recenti problemi di salute e, chissà, anche la sua vita privata. Una vita privata sempre sotto i riflettori, dal matrimonio con Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco, alla recente storia d’amore con Giulio Fratini con il quale, a detta dei gossip che circolano negli ultimi giorni, si sarebbe ormai lasciata.

Imprenditore di origini fiorentine, classe 1992, Giulio Fratini è (o è stato) il compagno di Elisabetta Gregoraci dal 2022. La coppia si sarebbe conosciuta casualmente in treno, per poi uscire allo scoperto diverso tempo dopo; è nel periodo tra settembre e ottobre 2022 che avvennero le prime uscite pubbliche, prontamente paparazzate dai fotografi, sino a quando la loro relazione è stata confermata ufficialmente. Gli scorsi mesi la coppia si è concessa una vacanza a Forte dei Marmi ma, ora, le cose sembrano essere drasticamente cambiate.

Elisabetta Gregoraci, i rumors sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore

Secondo quanto scrive Oggi, nel nuovo numero in edicola, “Elisabetta Gregoraci dice addio all’imprenditore fiorentino Giulio Fratini: la loro relazione si è conclusa“. I due si sarebbero lasciati a fine settembre dopo un’estate caratterizzata da numerosi alti e bassi: a confermare la rottura al settimanale sarebbero alcune persone vicine alla showgirl. Ma c’è di più perché, parallelamente all’addio all’imprenditore fiorentino, si registra anche un probabile riavvicinamento della conduttrice all’ex marito Flavio Briatore.

Come riporta sempre Oggi, infatti, nell’ultimo periodo i due ex si sono sensibilmente riavvicinati anche grazie al nuovo programma della Gregoraci, Questioni di stile su Rai 2, dove è stato ospite lo stesso Briatore e dove insieme hanno raccontato al pubblico la loro vita quotidiana, nel segno dell’ironia. Secondo il settimanale l’imprenditore sarebbe ben disposto a riavvicinarsi all’ex moglie, con la quale ha sempre mantenuto un rapporto amichevole e rispettoso soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, ma al momento è ancora troppo presto per parlare di un effettivo “ritorno di fiamma”.