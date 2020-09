Elisabetta Gregoraci “Com’è Massimiliano Morra a letto?”/ Adua Del Vesco imbarazzata

Elisabetta Gregoraci spiazza i propri coinquilini e il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 con una domanda intima su Massimiliano Morra rivolta ad Adua Del Vesco. Approfittando dell’assenza di Morra, nel cucurio insieme a Tommaso Zorzi e Myriam Catania, gli altri concorrenti hanno parlato dell’utilità di Morra nella casa. La maggior parte dei concorrenti lo considera troppo solitario e fuori dalle dinamiche per poter continuare a stare in casa al punto che, sin dalla prima puntata, l’hanno mandato sempre in nomination. A difenderlo è stata Adua Del Vesco che, avendo avuto una storia con lui, ha spiegato agli altri concorrenti le difficoltà di Morra, abituato ad aprirsi gradatamente e non con tutti. La Gregoraci, però, considerandolo non convinta della spiegazione ha indagato anche sulle abilità amatorie dell’attore.

ELISABETTA GREGORACI SCATENA IL WEB: LA DOMANDA SULLE PRESTAZIONI INTIME DI MASSIMILIANO MORRA NON PIACE

Mentre erano tutti intorno al tavolo, Elisabetta Gregoraci, dopo aver ascoltato i vari discorsi su Massimiliano Morra, rivolgendosi ad Adua Del Vesco con cui divide il letto e con la quale ha un rapporto confidenziale, ha detto: “Mamma mia perà… glielo vuoi spiega’? Ma a letto era così pure? Mamma mia… no Adua no, spero de no…”. Adua Del Vesco, imbarazzata, si è limitata ad un “no comment”, ma le parole dell’ex moglie di Flavio Briatore hanno scatenato la dura reazione del popolo del web che si è scagliato contro di lei. “Queste prese in giro sulle prestazioni sessuali di una persona nemmeno a 12 anni”, scrive un utente. “Ma che ca** di domande sono?”, si chiede un’altra utente.

Queste prese in giro sulle prestazioni sessuali di una persona nemmeno a 12 anni.#GFVIP

pic.twitter.com/auvwhO5LTn — 💎 (@abbicuradiamare) September 29, 2020

#gfvip Adua difende Massiliamo con Elisabetta dicendole che lui è così piu chiuso e che si apre poco alla volta

Alchè Elisabbetta le chiede " se Massimiliano è così anche a letto"

Adua risponde con "no comment" Brava Adua ma che cazzo di domande sono e poi cosa centra. pic.twitter.com/bbTkEQadwE — Francii🌸 (@Trash28797634) September 29, 2020





