Elisabetta Gregoraci corteggiata dall’ex di una conduttrice Mediaset?/ Scoop di Oggi

Elisabetta Gregoraci è ufficialmente single. Bellissima, la showgirl è sempre molto corteggiata e tra i suoi pretendenti ci sarebbe anche l’ex fidanzato di una conduttrice Mediaset. A spifferare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella rubrica “Ah Saperlo” pubblicata sul settimanale Oggi nel numero in edicola dal 4 novembre. Dandolo non svela l’identità del presunto corteggiatore della Gregoraci che, dai suoi canali social, non fa trasparire assolutamente la presenza di un pretendente.

“Elisabetta Gregoraci continua a professarsi single” – scrive Dandolo su Oggi. “Ma è molto corteggiata. Soprattutto dall’ex fidanzata di una nota conduttrice Mediaset, sua coetanea, che la tampina da mesi. Cederà alla fine alle insistenze? Ah saperlo…”, aggiunge ancora Dandolo.

Elisabetta Gregoraci single: il figlio Nathan Falco il suo unico amore

Quella di Alberto Dandolo è un’indiscrezione non confermata. Elisabetta Gregoraci, sui social, continua a mostrarsi sola o in compagnia del figlio nathan Falco che rappresenta il suo grandissimo amore. La nascita di Nathan ha cambiato totalmente la vita della showgirl che dedica tutto il suo tempo al suo bambino.

La Gregoraci, tuttavia, non chiude le porte del suo cuore all’amore. Tuttavia, finora, la showgirl non ha ancora trovato il suo principe azzurro. Bellissima e sempre in splendida forma, la Gragoraci è pronta ad innamorarsi nuovamente. Il corteggiatore che starebbe provando a conquistare il suo cuore, ci riuscirà? Nel frattempo, si diverte insieme a suo figlio con cui si è anche concessa una giornata all’Expo come ha annunciato sui social.

