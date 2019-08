Elisabetta Gregoraci e Briatore/ Flavio vuole risposarla: la conquista finisce male

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci riprovano? La conduttrice ha da poco terminato il suo impegno televisivo con Battiti Live, la manifestazione musicale itinerante di Radio Norba in onda su Italia 1. A tal proposito, proprio l’ultima puntata ha sollevato pure l’indignazione da parte del pubblico per via di una ipotetica mano morta di Gabry Ponte sul lato B della calabrese. Fino a qualche tempo addietro, la Gregoraci era impegnata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Proprio lui, in maniera nemmeno troppo evasiva, ha chiarito di avere concluso la sua storia d’amore con lei. Tramite social infatti, ha risposto ad una domanda di un follower, scrivendo: “Una coppia a casa mia è formata da due non da tre. Se è tornata con Briatore? Non saprei e non mi riguarda”. In queste ore invece, il settimanale Nuovo ha fatto chiarezza su ciò che sarebbe capitato in questo periodo, dopo avere paparazzato l’ex coppia in vacanza insieme in compagnia del figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore prova a riconquistare Elisabetta Gregoraci, ma lei…

Ecco cosa scrive il settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Stando a questo rumor, infatti, sembra che l’imprenditore ed ex team manager di Formula 1 abbia fatto un nuovo tentativo per tornare insieme alla Gregoraci e ricomporre, quindi, la famiglia che aveva creato con lei. Secondo alcune indiscrezioni, Briatore sarebbe stato addirittura pronto a risposare Elisabetta Gregoraci che, però, non avrebbe alcuna intenzione di rimettersi insieme all’ex marito”. Poi si legge ancora: “Lui ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio”. A quanto pare, Elisabetta Gregoraci sarebbe pronta per trasferirsi in pianta stabile in quel di Milano, dove avrebbe tutta l’intenzione di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera televisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA