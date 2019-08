Elisabetta Gregoraci/ Nuovo flirt dopo Francesco Bettuzzi? “Non ne ho voglia ora”

Elisabetta Gregoraci: dopo Francesco Bettuzzi si concentra su lavoro e Nathan Briatore

Elisabetta Gregoraci potrebbe essersi messa di nuovo in gioco dal punto di vista sentimentale, ma non al fianco di un nuovo fidanzato. La fine del matrimonio con Flavio Briatore ha segnato duramente la conduttrice, anche per via di quell’accordo post divorzio tramite cui si è impegnata a non apparire in pubblico con un uomo diverso dall’ex consorte. Uno degli argomenti più dibattuti in passato sulle pagine di gossip e oggi forse spenti grazie alla nuova impresa a tutto cuori della Gregoraci. Sembra infatti che abbia chiuso anche la relazione con Francesco Bettuzzi, un imprenditore che frequentava nell’ultimo periodo. “Non ne ho voglia ora”, ha sottolineato la diretta interessata sui social rispondendo alla domanda di un ammiratore in merito ad un nuovo flirt. Definita “altalenante” dal settimanale Chi proprio per il suo rapporto di amore e odio con il sesso opposto, Elisabetta Gregoraci per ora sembra concentrata nel portare avanti il suo lavoro. Con successo se si considera Battiti Live 2019, in onda con la sua ultima puntata nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 7 agosto. La tappa finale la vedrà salire sul palco della location di Bari, attrezzata in prossimità del molo di San Nicola e di sicuro impatto per tutti i presenti già intervenuti per il live. Ricordiamo infatti che la messa in onda avviene in differita, mentre l’appuntamento dal vivo si è già concluso da diversi giorni. Chiusa la parentesi televisiva, anche se sempre vicina a tutti i fan, la conduttrice è già volata in altri lidi per dedicarsi alle meritate vacanze. Grazie alle Stories di Instagram scopriamo infatti che si trova a Mykonos, immersa in ricordi e tanti appuntamenti briosi. Non può mancare la musica nelle giornate e serate della Gregoraci, anche se questa volta si parla di tutt’altro sound rispetto a quello legato a Battiti 2019.

Elisabetta Gregoraci: figlio, famiglia e lavoro

Figlio, famiglia e lavoro tengono spesso sotto scacco Elisabetta Gregoraci, anche se per l’ex di Flavio Briatore si tratta di puro divertimento. I social infatti ci mostrano una conduttrice sempre più sorridente, pronta a mettersi in gioco in ogni campo e soprattutto a mettere al centro se stessa, i propri desideri. Lo sottolinea in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, dove la troviamo seduta sui gradini di Mykonos, dove si trova già da qualche giorno. Una foto in bianco e nero con il figlio Nathan Briatore, sempre al suo fianco durante le vacanze. I complimenti questa volta però non si concentrano solo sulla showgirl, ma proprio sul ragazzino che non nasconde una forte somiglianza con il padre. Lui bellissimo, dicono i fan della mamma, con quel sorriso che promette un futuro da rubacuori. Lei speciale in quanto madre attenta e affettuosa. Solo qualcuno si lancia più che altro nell’apprezzamento degli addominali di Elisabetta, una tartaruga da far invidia a chiunque. E la Gregoraci risponde a tutti, anche se per lo più con emoji. A chi una faccina con il bacio, ad altri quella con le risate. Non mancano però anche i numerosi “grazie” a chi le fa i complimenti, come Mariasole Pollio e Eva Cavalli, che spuntano con cuoricini rossi e blu.

Per una volta pensa a ciò che desideri tu

Visualizza questo post su Instagram Per una volta pensa a ciò che desideri tu 🖤 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 5 Ago 2019 alle ore 4:26 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA