Gabry Ponte, mano sul cu*o Elisabetta Gregoraci/ Video: lei infastidita, web insorge

Gabry Ponte e la mano galeotta sul lato b di Elisabetta Gregoraci stanno facendo molto discutere. Il dj ha chiuso l’ultima serata del Battiti Live, il festival itinerante di Radio Norba condotto anche da Alan Palmieri. L’ultima esibizione è toccata a lui. Ha proposto un remix di successi e poi ha fatto scatenare il pubblico presente. Quello a casa però non ha potuto fare a meno di notare una scena durante i saluti finali, infatti è stata subito immortalata e riproposta sui social. Nel video in questione si vede Gabry Ponte seguire Elisabetta Gregoraci, tenendola per mano, e poi avvicinarsi al sedere della conduttrice. Dopo pochi secondo i due mettono la mano uno sulla spalla dell’altro, ma quella dell’artista comincia a scendere e finisce nuovamente nella zona sopracitata. A quel punto la stessa Gregoraci prende la mano di Gabry Ponte per allontanarla, e qualcuno intravede anche un tono spazientito nella reazione della donna.

Subito è scoppiata la bufera: il video è diventato virale, rimbalzando da Twitter a Facebook, passando per Instagram e la Rete. Gabry Ponte è stato preso di mira per il suo comportamento inappropriato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Lei ha provato più volte a spostare le mani del dj dal suo corpo, poi – chiaramente in imbarazzo – ha portato a termine la diretta di Battiti Live. «Schifo» è una delle parole ricorrenti nei commenti che stanno circolando in queste ultime ore. Un gesto intollerabile, vedere certe scene è intollerabile, e non solo perché siamo in un’epoca in cui ci sono movimenti come il #MeToo. Del resto questo è proprio la conseguenza di ciò che accade nel mondo dello spettacolo. Ma l’ondata di indignazione non può partire sempre dalle donne, deve infatti coinvolgere attivamente gli uomini. Il dj dal canto suo ci scherza pure su: «Azz scusa, pensavo fosse Alan Palmieri», ha scritto nelle Instagram Stories.

