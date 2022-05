Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, perché si sono lasciati?/ Lei: “Accadde che…”

Perché Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, una delle coppie più chiacchierate, in termini di gossip, dell’intero Terzo Millennio, si sono lasciati? Un quesito che in molti si pongono, nonostante siano trascorsi ormai molti anni da quando la showgirl e conduttrice ha deciso di porre fine alla sua relazione con l’imprenditore originario del Cuneese, con il quale ha vissuto dodici anni d’amore e messo al mondo il figlio Nathan Falco, per amore del quale i suoi genitori hanno deciso di separarsi in maniera consensuale, mettendo al primo posto il benessere del piccolo.

In tanti sussurrano che Flavio Briatore si sarebbe scambiato alcuni sms hot con una delle sue collaboratrici, mentre altri sottolineando che Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto dei flirt quando stava ancora al fianco del suo Flavio. Semplici indiscrezioni, magari messe in giro da malelingue e che non hanno mai trovato conferma sino a questo momento. Il vero motivo della rottura, perlomeno a detta della Gregoraci, l’ha svelato proprio lei stessa in occasione della sua partecipazione al reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip, durante il quale si è lasciata andare a una rivelazione inedita.

ELISABETTA GREGORACI: “HO LASCIATO FLAVIO BRIATORE PERCHÉ…”

Ci sarebbe dunque un episodio ben preciso alla base dell’addio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e non coinciderebbe con la fama di “donnaiolo” che da sempre accompagna quest’ultimo. La presentatrice, al GF Vip, ha asserito: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto. Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità, anche se gli sono sempre stata vicino”.

Pare quindi che Flavio Briatore non avesse messo in cima alla lista delle sue priorità la moglie Elisabetta Gregoraci neppure in un frangente così doloroso, anzi: l’avrebbe lasciata sola in una circostanza tanto tremenda come quella della perdita di un genitore.











