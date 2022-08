Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fidanzati?/ Frequentazione segreta: in Sicilia…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: frequentazione segreta?

La vita privata di Elisabetta Gregoraci continua ad essere top secret. L’ex signora Briatore protegge la propria vita sentimentale mostrandosi sui social da sola o in compagnia del figlio Nathan o degli amici. I paparazzi, tuttavia, non la perdono di vista e, nelle ultime settimane, è saltato fuori il gossip su una presunta frequentazione con Giulio Fratini. Si tratta di un nome noto agli amanti del gossip. Prima di essere accostato alla Gregoraci, infatti, Fratini ha avuto una storia prima con Raffaella Fico e poi con Roberta Morise. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale DiPiù, pare che i due, dopo essersi conosciuti, abbiano deciso di approfondire la conoscenza.

Una frequentazione segreta, dunque, per la Gregoraci e Fratini? A svelare qualche indizio in più è il settimanale Chi che parla di un presunto soggiorno in un resort della Sicilia.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: incontro in Sicilia?

Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi attraverso la rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 31 agosto, pare che la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini continui. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, i due sarebbero stati avvistati in Sicilia, ma non ci sono prove fotografiche che lo confermano.

“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumor li segnalano insieme in Sicilia in un resort di lusso”, si legge su Chi. Sarà vero?

