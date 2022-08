“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in grande sintonia”/ Rivelazioni sulla nuova coppia: “Per lui una dea”

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fidanzati? Nuove indiscrezioni sulla coppia

È un’estate di fuoco per Elisabetta Gregoraci. L’abbiamo ritrovata su Italia 1 con la nuova edizione di Battiti Live che ha riscosso ancora una volta un grande successo, ma in queste settimane la ritroviamo anche al centro del gossip. Il cuore della bella conduttrice sarebbe infatti tornato a battere e il fortunato pare sia Giulio Fratini, 30enne, già noto alla cronaca rosa per essere stato l’ex della conduttrice Rai Roberta Morise.

L’indiscrezione viene confermata dal settimanale DI Più, che racconta come Elisabetta e Giulio si sarebbero incontrati e conosciuti meglio. I due si sarebbero visti all’inaugurazione di una nuova attività e avrebbero poi avuto modo di approfondire la conoscenza al Twiga di Forte dei Marmi, il lussuoso locale di proprietà di Flavio Briatore, ex della Gregoraci.

Non è finita qui. È ancora il settimanale a raccogliere la testimonianza di alcuni amici di Giulio Fratini sulla frequentazione del 30enne e la conduttrice di Battiti Live: “Elisabetta e Giulio sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri…”, avrebbero dunque raccontato chi ha avuto modo di vederli insieme. Per la Gregoraci, dunque, starebbe nascendo un nuovo amore, ma al momento la conduttrice preferisce non sbilanciarsi, dedicandosi anima e corpo a suo figlio Nathan Falco e al lavoro. Proprio toccando quest’ultimo tasto non mancano novità: Elisabetta, infatti, sarebbe entrata nel cast di Nudi per la vita, il nuovo format prossimamente in onda su Rai2.

