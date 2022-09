Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fidanzati? Pizzicati insieme/ La coppia fugge dai paparazzi

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: “La coppia si stacca e finge di non conoscersi”

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sarebbero conosciuti questa estate, quando sono iniziate le prime paparazzate in vacanza insieme. Ora i fotografi di Chi li hanno beccati di nuovo insieme, a passeggiare per le vie di Milano. Come ricorda il settimanale, la conduttrice aveva dichiarato che nel momento in cui si fosse fidanzata non si sarebbe nascosta.

In realtà, come fa riporta il settimanale: “Vediamo, infatti, la coppia nel centro di Milano, nei pressi di via Montenapoleone, Elisabetta e Giulio hanno pranzato in zona e hanno iniziato a passeggiare per le vie dello shopping, quando lui si è accorto che c’era un fotografo, il nostro. Si è subito staccato e ha cambiato strada“. L’imprenditore le cui ex sono Roberta Morise e Raffaella Fico, ha fatto finta di non conoscere Elisabetta Gregoraci per poi chiamarla subito dopo spiegando perchè si fosse allontanato da lei. Evidentemente la conduttrice non ha voglia di ufficializzare la relazione, forse per Briatore ancora molto presente nella sua vita? Non è dato sapere, ma intanto il giornale diretto da Alfonso Signorini mette la pulce nell’orecchio.

Elisabetta Gregoraci e la vacanza insieme a Giulio Fratini

Questa estate i paparazzi di Diva e Donna avevano pizzicato Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini per la prima volta insieme: “Elisabetta e Fratini sono insieme al Twiga, il celebre locale di cui Briatore è socio assieme a Daniela Santanchè. Poco dopo si sarebbero trasferiti a Noto, in Sicilia, in un resort di lusso dove avrebbero vissuto una sorta di luna di miele”.

La conduttrice sorrideva spesso nelle foto, sintomo che con l’imprenditore abbia ritrovato la serenità dopo la separazione da Flavio Briatore. Ancora però non sono voluti uscire allo scoperto, il motivo può essere legato al figlio Nathan oppure proprio all’ex marito.

