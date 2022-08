Elisabetta Gregoraci innamorata di Giulio Fratini?/ “E’ rimasta conquistata…”

Elisabetta Gregoraci ha perso la testa per Giulio Fratini, l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci è innamorata. A lanciare l’indiscrezione il Settimanale Nuovo Tv. La conduttrice di Battiti Live avrebbe ritrovato la serenità accanto a Giulio Fratini. I due si sono conosciuti all’inaugurazione di un locale e poi sono stati avvistati in compagnia di amici al Twiga di Forte dei Marmi., lo stabilimento di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore. Chi la conosce dice che Elisabetta è rimasta conquistata dal carisma e dalla simpatia di Giulio che in molti hanno definito un corteggiatore d’altri tempi. Giulio Fratini è uscito da una storia sentimentale con Roberta Morise, un rapporto chiuso quando lei è tornata dall’esperienza dell’Isola dei Famosi.

Roberta Morise aveva confessato che c’era stato un tradimento da parte di Fratini: “Per lui mi ero perfino trasferita a vivere a Firenze. Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua”. Giulio Fratini non ha mai commentato questa dichiarazione anche se alcuni amici sono convinti che con la Gregoraci il ragazzo stia facendo sul serio: “Con lei sarebbe diverso. Lui vuole una relazione che duri”. In questo ultimo periodo, Elisabetta Gregoraci è apparsa più serena. Non solo ha ritrovato un equilibrio con il suo ex marito ma ha riscosso anche tanto successo grazie al programma Battiti Live che ha registrato un record di ascolti.

A confermare la storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ci sarebbero degli indizi social. I due hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram e lui è diventato anche follower di Nathan, il figlio che la Gregoraci ha avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Il gossip racconta poi di lunghe chiacchiere tra Fratini e la Gregoraci sui lettini dello stabilimento a Forte dei Marmi. Secondo alcuni la complicità tra loro è apparsa evidente.

Azionista, insieme al padre Sandro, della Holding Belvedere Angelico, che opera nel settore del Real Estate, in quello alberghiero e nella green energy, Fratini è nipote del fondatore dello storico brand fiorentino Rifle Jeans. Al momento non c’è stata una conferma ufficiale della relazione tra i due ma è probabile che il sole della Toscana abbia favorito la nascita di una storia d’amore. Intanto elisabetta si sta godendo le meritate vacanze. Pochi giorni fa la showgirl ha partecipato proprio insieme all’ex marito e ai figli Leni e Nathan Falco, al gran gala di LuisaViaRoma per Unicef a Capri. Una serata in cui sono stati raccolti 8 milioni di euro a scopo di beneficenza.

